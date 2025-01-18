Власти оккупированного села под Мариуполем купили MacBook за 70 тысяч гривен (тендер)

В тендере приняли участие два предложения

В Киеве ритуальная служба Киева провела тендер на покупку двух iPhone, а поселковый совет оккупированного Никольского в Донецкой области под Мариуполем – на покупку ноутбука Apple MacBook Air 15 M3 8/512. Цена такого ноута – 69 тысяч гривен.

Соответствующая информация была опубликована в электронной системе государственных закупок Prozorro. Тендер был завершен 5 декабря 2024 года, а срок поставки товара — 20 декабря 2024 года.

MacBook купил Никольский поселковый совет. Поселок городского типа Никольское находится под российской оккупацией. Однако местом поставки товара указан Киев. Органы власти оккупированных территорий Украины продолжают действовать, однако они базируются на свободных территориях.

Оккупированное Никольское на карте deepstate

На выполнение заказа были представлены два предложения. ТОВ "Портал Арена" предлагало поставить Apple MacBook Air 15 M3 8/512 за 70 тысяч гривен, а ФЛП Виничук Юрий Владимирович – за 69 тысяч гривен. Именно он стал победителем тендера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что руководство села на Полтавщине купило себе два дорогих iPhone за бюджетные деньги. Исполнительный комитет Пришибского сельсовета Кременчугского района объявил тендер на закупку премиальных смартфонов.