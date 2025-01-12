Лікувала людей ртуттю та висміювала санкції проти Росії: куди зникла одеська "Барбі" Лукʼянова

Її називають одеською "Барбі"

Українська модель Валерія Лук'янова набула популярності завдяки зовнішності, яка нагадує лялькову. Хоча сама дівчина заперечувала будь-які хірургічні втручання і стверджувала, що вона набула такого вигляду завдяки генам і "багаторічній праці". До речі, супермодель Сніжана Онопко кілька років тому завершила кар'єру.

Детальніше про Валерію Лук'янову, і куди вона зникла — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Валерію Лук'янову

Дівчина народилась у 1983 році. Місце народження достеменно невідомо: одні пишуть, що вона з'явилась на світ у Тирасполі, що в Молдові, інші — що в Одесі. Вона навчалась у музичній школі та писала вірші. У Одесі вона вступила до архітектурного вишу.

Валерія Лук'янова багато-чого змінила в собі, колаж з мережі

Валерія Лук'янова змінилась до невпізнанності, колаж з мережі

У 2007 році Лук'янова виграла титул "Міс Діамантова корона України". Дівчина поширювала свої світлини у мережі, і користувачів привабила її нестандартна зовнішність. Вона має вигляд ляльки: великі блакитні очі, делікатний ніс, пухлі губи і талія всього 48 сантиметрів.

Лук'янова збільшила груди, фото з мережі

Лук'янова зазначала, що вона збільшувала груди, бо через схуднення вони зменшились. Інші пластичні операції Валерія заперечувала. Натомість дівчина казала, що на зміни її зовнішності вплинув здоровий спосіб життя, оскільки вона не вживає алкоголь, не палить, займається йогою та духовними практиками.

"Барбі" з Одеси, ймовірно, робила блефаропластику, фото з мережі

Водночас дівчина стверджувала, що нормально ставиться до пластичної хірургії. Вона вважає, що краще змінити в собі те, що не подобається, аби бути щасливим.

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Світлини одеської "Барбі" швидко облетіли мережу. Журнал мод Ві у Нью-Йорку запрошував Лук'янову на інтерв'ю та фотосесію. У 2012 році дівчина їздила на програму "прямий Ефір з Михайлом Зеленським" у Росію та брала участь у проєкті пропагандистського телебачення, присвяченій падінню Челябінського метеорита.

А у 2013 році британський журнал Vice показав міністрічку про Лук'янову під назвою Space Barbie.

Обличчя Валерії Лук'янової дуже нагадує лялькове, фото з мережі

Валерія Лук'янова є дуже худою, фото з мережі

Де зараз Валерія Лук'янова

За одеською "Барбі" зараз стежить 1,9 мільйона користувачів. Вона веде профіль лише російською мовою. Дівчина мовчала про вторгнення росіян в Україну і перебувала тоді в Москві. Згодом вона висміяла американські та європейські санкції проти країни-окупантки, що наштовхує на думку про підтримку Росії. Згодом ролик з такими висловлюваннями вона видалила.

Такий вигляд має Валерія Лук'янова зараз, фото з її інстаграму

"Санкції, які мене особисто дуже розсмішили! Це закриття сайту для повій – OnlyFans. Закриття найбільш убогих у світі меблів – IKEA. Нарешті, ура! Закриття Coca-Cola, це взагалі просто, — казала вона.

Лук'янова поширювала світлини з США, Мексики та європейських країн. Також дівчина розповідає, як схуднути, як правильно харчуватися та як не старіти, і продає відповідні курси. Одеситка ділиться порадами, як змінити своє життя магічними практиками. Користувачі мережі поскаржились на методику лікування Лук'янової ртуттю і скипидаром, тож її мала перевірити московська прокуратура.

Валерія Лук'янова постить світлини з подорожей, фото з її інстаграму

Цікаво, що на останніх світлинах дівчини у інстаграмі є локація в Одесі. Є ймовірність, що вона повернулась в Україну. Лук'янова продовжує давати поради щодо харчування і збереження молодості, не підтверджуючи це відповідною кваліфікацією.

Валерія Лук'янова поставила локацію в Одесі, фото з її інстаграму

Такий вигляд має Валерія Лук'янова, фото з її інстаграму

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз відома модель Діана Гаркуша. Дівчина виступала від України на міжнародному престижному конкурсі "Міс Всесвіт".