У Києві хотіли вбити заступника голови МОЗ: подробиці замаху (фото)

У фігурантів був особистий мотив

У понеділок, 20 січня, у Києві Служба безпеки України (СБУ) викрила чоловіка та жінку, які готували замах на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Фігурантів спіймали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

Про це повідомляє Національної поліції України. Правоохоронці не називають ім'я особи, на яку готували замах, але, за словами джерела РБК-Україна, йдеться про першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

За даними слідства, затримано 36-річного чоловіка та 29-річну жінку. Фігуранти кілька місяців стежили за розпорядком дня й пересуванням Дуброва. Вони винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, регулярно змінювали транспортні засоби, аби залишатись непоміченими. До того ж регулярно відвідували тир, тренуючись.

"Зловмисники розробили детальний план, поступова реалізація якого відбувалась під контролем правоохоронців. На спробі придбати пістолет обох підозрюваних було затримано, їм загрожує довічне позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Як додають правоохоронці, злочинці мали мотив, адже у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Тоді перший заступник Міністра як лікар-анестезіолог чергував у медзакладі. Друзі загиблої звинувачували у смерті жінки саме лікаря, не зважаючи на важкі травми, отримані внаслідок аварії. Через деякий час фігуранти вирішили вбити лікаря і почали підготовку до замаху.

"Чоловіка та жінку в порядку ст. 208 КПК затримали під час передачі грошей за пістолет, який мав стати знаряддям вбивства. До того правоохоронці задокументували передачу авансу за зброю", — кажуть у поліції.

За даними справи, під час обшуків у затриманих вдома вилучили зброю, набої, предмет, схожий на гранату, а також психотропні речовини. Усі ці речі направлені на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фігурантам вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України — готування до умисного вбивства. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Слідчі клопочуть перед судом щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві затримали адвоката, який працював на Росію.