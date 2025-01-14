Чому Україні може бути невигідним перемирʼя: командир 3 ОШБр Білецький пояснив

Процес завершення війни не буде швидким, впевнений Білецький

Командир 3-ї Окремої штурмової бригади, народний депутат 8-го скликання Андрій Білецький висловився про ймовірне перемир'я в російсько-українській війні.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING. Відповідаючи на питання ведучого Сергія Пейчева, Білецький заявив: процес завершення війни не буде простим і швидким.

"Що стосується самого миру, перемир'я, добре це чи погано — знову залежить від того, в якій точці ми знаходимося. Якщо ми швиденько модернізуємо армію і так далі, тоді для нас перемир'я невигідне", — заявив Білецький.

Він додав, що Україну, в такому випадку, може чекати серйозний внутрішній роздрай, непроста економічна ситуація тощо. Цим може скористатися Російська Федерація.

"Якщо це станеться, тоді маємо шанси на те, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей. Одночасно з цим, якщо ми проводимо модернізацію армії і так далі, шанси вийти на значно більш достойний, ніж зараз мир, є. І вийти нацією не в депресії, не з відчуттям, що ми програли і так далі", — сказав Білецький.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ЗМІ з’ясували чотири ключові пункти можливої угоди про мир в Україні.