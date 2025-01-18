Нардеп вивозив ухилянтів за кордон у ролі своїх водіїв: що про нього відомо (фото)

Йому може загрожувати тривале ув’язнення

У суботу, 18 січня, правоохоронці повідомили чинному народному депутату України про підозру в організації незаконного перетину кордону для потенційних ухилянтів. За попередніми даними, йдеться про київського нардепа від "Батьківщини" Костянтина Бондарєва.

Особу нардепа розкрили столичні Телеграм-канали. За місцем проживання фігуранта проводяться обшуки. Також слідчі подали клопотання до суду з проханням обрати нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Згідно з матеріалами справи, нардеп і член Комітету з транспорту та інфраструктури з липня 2022 року та по 2023 рік направив до ДПСУ 23 листи з проханнями дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку в якості "водіїв" для його супроводу.

Таким чином 18 призовників перетнули держкордон без участі нардепа, оскільки він на той час або вже був за кордоном, або не виїжджав із країни взагалі.

Цікаво, що для деяких закордонних поїздок члену Комітету з транспорту та інфраструктури потрібно було одночасно 5 водіїв.

Частина з "водіїв" нардепа виїжджала та поверталася самостійно, а троє "драйверів" безслідно "загубилися" і не повернулися до України.

Нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі через суд домагатимуться обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують проводити обшуки у народного депутата та осіб, які за його пособництва виїжджали за кордон. Розслідування по цій справі триває.

Що відомо про Костянтина Бондарєва

Народився 13 вересня 1972 року у місті Ташкент, Узбекистан. Закінчив у 1994 році Київський інженерно-будівельний інститут на відділенні "Промислове та цивільне будівництво". Також політик навчався у Київському економічному університеті, який закінчив у 2004 році.

У 1997 році почав працювати комерційним директором компанії "Максі-К".

У 2000 році обіймає посаду аудитора-консультанта у "Тетра-Аудиті". За два роки стає головою наглядової ради банку "Велес". Бондарєв був одним із ключових учасників цього банку. Йому належало 81,44% акцій компанії.

2002 року – Бондарєв стає депутатом Київської обласної ради. Був членом комісії, яка займається питаннями бюджету та фінансів.

У 2004 році вступає до Соціалістичної партії. За два роки став головою цієї політичної сили, а також вступив на посаду заступника голови Київської обласної ради. Через внутрішні конфлікти в партії залишає ряди цієї політсили і вступає до "Батьківщини". Саме від цієї партії політик брав участь у парламентських виборах 2007 року.

У 2010 році Бондарєва було призначено головою київського відділення "Батьківщини".

У 2012 році знову йде на парламентські вибори і знову успішно.

2014 року політик взяв участь у парламентських виборах від партії Юлії Тимошенко, яка набрала 5,68% голосів виборців. Однак Бондарєв, який перебував під 22 номером у списках, місця в Раді не отримав.

У 2019 році Костянтин Анатолійович знову брав участь у парламентських виборах, ініційованих новим президентом Володимиром Зеленським. І цього разу успішно – у Верховній Раді дев’ятого скликання очолює підкомітет з питань трубопровідного транспорту.

На даний момент відомо, що нардеп від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв є ключовою особою групи "Велес", за даними YouControl. Основними напрямками діяльності групи є надання фінансових послуг та харчова промисловість.

Бондарєв є бенефіціаром компанії "Сента фарм" (100%), яка торгує ліками.

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