Народилися з різницею у 17 років: як виглядають онучки Ніни Матвієнко і що про них відомо
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Старшій онучці артистки вже 26 років
Народна артистка України, співачка Ніна Матвієнко понад 50 років прожила у шлюбі з художником Петром Гончарем. У цьому союзі з'явилось троє дітей: Ніна, Андрій та Іван. Також у Матвієнко залишилися двоє онучок.
"Телеграф" розповість, що відомо про онуків Ніни Матвієнко.
Онуки Ніни Матвієнко
Першою онучкою легендарної співачки стала Уляна. Вона народилась у шлюбі виконавиці Тоні Матвієнко з її першим чоловіком. Жінка не розсекречувала його особистість. Стосунки подружжя стали напруженими після народження доньки.
Уляна народилась у 1998 році у Києві. Тоді були складні часи, адже не вистачало коштів і всюди був дефіцит товарів. Ніна Матвієнко допомагала Тоні виховувати доньку та проводила з нею багато часу.
Через 10 років шлюбу Тоня розлучилась з чоловіком. Уляна певний час жила з батьком, адже тоді виконавиця активно працювала над своєю кар'єрою, тож не мала достатньо часу, щоб проводити з донькою. Уляна росла тихою і спокійною дівчиною. Їй не хотілося пробувати себе в шоубізнесі.
Онучка Матвієнко навчалась у Київському національному університеті культури і мистецтв. Там вона опановувала фах режисерки. Під час навчання дівчина працювала баристою та офіціанткою.
На початку повномасштабного вторгнення Уляна кілька місяців жила у Німеччині. Однак вирішила повернутись в Україну. Зараз дівчина працює продюсеркою кулінарного проєкту "Кітчен Клаб". Також вона має хлопця. Уляні зараз 26 років.
Прихильники родини помітили схожість Уляни з зірковою бабусею. Дівчина поширювала спільне фото з Ніною Митрофанівною після її смерті і писала, що дуже сумує за нею. Вона зазначала, що бабуся завжди була життєрадісною, активною та позитивною.
У 2015 році на світ з'явилась друга онучка Ніни Митрофанівни, яку назвали на її честь. Народна артистка періодично ділилась світлинами з малечою та раділа появі ще однієї спадкоємиці в родині.
Дівчинка складно переживала смерть бабусі. Для неї це було стресом, як і для всієї родини. Зараз Ніні — 9 років, і торік вона вперше заспівала. Тоня розповідала, що її мама також почала співати у такому віці. Тож Ніна, як і її бабуся і мама, теж може стати співачкою. Зараз вона живе з батьками — Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном.
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