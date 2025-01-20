Народилися з різницею у 17 років: як виглядають онучки Ніни Матвієнко і що про них відомо

Старшій онучці артистки вже 26 років

Народна артистка України, співачка Ніна Матвієнко понад 50 років прожила у шлюбі з художником Петром Гончарем. У цьому союзі з'явилось троє дітей: Ніна, Андрій та Іван. Також у Матвієнко залишилися двоє онучок.

"Телеграф" розповість, що відомо про онуків Ніни Матвієнко.

Онуки Ніни Матвієнко

Першою онучкою легендарної співачки стала Уляна. Вона народилась у шлюбі виконавиці Тоні Матвієнко з її першим чоловіком. Жінка не розсекречувала його особистість. Стосунки подружжя стали напруженими після народження доньки.

Уляна народилась у 1998 році у Києві. Тоді були складні часи, адже не вистачало коштів і всюди був дефіцит товарів. Ніна Матвієнко допомагала Тоні виховувати доньку та проводила з нею багато часу.

Тоня Матвієнко з маленькою донькою Уляною, фото з соцмереж

Через 10 років шлюбу Тоня розлучилась з чоловіком. Уляна певний час жила з батьком, адже тоді виконавиця активно працювала над своєю кар'єрою, тож не мала достатньо часу, щоб проводити з донькою. Уляна росла тихою і спокійною дівчиною. Їй не хотілося пробувати себе в шоубізнесі.

Ніна й Тоня Матвієнки з Уляною, фото з соцмереж

Онучка Матвієнко навчалась у Київському національному університеті культури і мистецтв. Там вона опановувала фах режисерки. Під час навчання дівчина працювала баристою та офіціанткою.

Онучка Матвієнко навчалась на режисера, фото з соцмереж

На початку повномасштабного вторгнення Уляна кілька місяців жила у Німеччині. Однак вирішила повернутись в Україну. Зараз дівчина працює продюсеркою кулінарного проєкту "Кітчен Клаб". Також вона має хлопця. Уляні зараз 26 років.

Уляна Матвієнко працює продюсеркою, фото з соцмереж

Уляна Матвієнко не любить публічність, фото з соцмереж

Прихильники родини помітили схожість Уляни з зірковою бабусею. Дівчина поширювала спільне фото з Ніною Митрофанівною після її смерті і писала, що дуже сумує за нею. Вона зазначала, що бабуся завжди була життєрадісною, активною та позитивною.

Уляна дуже схожа на Ніну Матвієнко, фото з соцмереж

Уляні Матвієнко зараз 26 років, фото з соцмереж

Уляна Матвієнко іноді показує себе в інстаграмі, фото з соцмереж

У 2015 році на світ з'явилась друга онучка Ніни Митрофанівни, яку назвали на її честь. Народна артистка періодично ділилась світлинами з малечою та раділа появі ще однієї спадкоємиці в родині.

Матвієнко з онучкою Ніною, фото з соцмереж

Ніна Матвієнко з донькою та онучкою, фото з соцмереж

Зіркова родина часто збиралась разом, фото з соцмереж

Дівчинка складно переживала смерть бабусі. Для неї це було стресом, як і для всієї родини. Зараз Ніні — 9 років, і торік вона вперше заспівала. Тоня розповідала, що її мама також почала співати у такому віці. Тож Ніна, як і її бабуся і мама, теж може стати співачкою. Зараз вона живе з батьками — Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном.

Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном та донькою Ніною, фото з соцмереж

Так виглядає зараз молодша онучка Ніни Матвієнко, фото з соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей співака Іво Бобула. З деякими з них артист не спілкується.