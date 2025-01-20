Родились с разницей в 17 лет: как выглядят внучки Нины Матвиенко и что о них известно
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Старшей внучке артистки уже 26 лет
Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко более 50 лет прожила в браке с художником Петром Гончаром. В этом союзе появились трое детей: Нина, Андрей и Иван. Также у Матвиенко остались две внучки.
"Телеграф" расскажет, что известно о внуках Нины Матвиенко.
Внуки Нины Матвиенко
Первой внучкой легендарной певицы стала Ульяна. Она родилась в браке исполнительницы Тони Матвиенко с ее первым мужем. Женщина не рассекречивала его личность. Отношения супругов стали напряженными после рождения дочери.
Ульяна родилась в 1998 году в Киеве. Тогда было сложное время, ведь не хватало средств и повсюду был дефицит товаров. Нина Матвиенко помогала Тоне воспитывать дочь и проводила с ней много времени.
Через 10 лет брака Тоня развелась с мужем. Ульяна некоторое время жила с отцом, ведь тогда исполнительница активно работала над своей карьерой, так что не было достаточно времени, чтобы проводить с дочерью. Ульяна росла тихой и спокойной девушкой. Ей не хотелось пробовать себя в шоу-бизнесе.
Внучка Матвиенко училась в Киевском национальном университете культуры и искусства. Там она овладевала профессией режиссера. Во время учебы девушка работала баристой и официанткой.
В начале полномасштабного вторжения Ульяна несколько месяцев жила в Германии. Однако решила вернуться в Украину. Сейчас девушка работает продюсером кулинарного проекта "Китчен Клаб". Также у нее есть парень. Ульяне сейчас 26 лет.
Поклонники семьи заметили сходство Ульяны со звездной бабушкой. Девушка распространяла совместное фото с Ниной Митрофановной после ее смерти и писала, что очень скучает по ней. Она отмечала, что бабушка всегда была жизнерадостной, активной и позитивной.
В 2015 году на свет появилась вторая внучка Нины Митрофановны, которую назвали в ее честь. Народная артистка периодически делилась фотографиями с малышкой и радовалась появлению еще одной наследницы в семье.
Девочка с трудом переживала смерть бабушки. Для нее это было стрессом, как и для всей семьи. Сейчас Нине – 9 лет, и в прошлом году она впервые запела. Тоня рассказывала, что ее мама тоже начала петь в таком возрасте. Так что Нина, как и ее бабушка и мама, тоже может стать певицей. Сейчас она живет с родителями — Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном.
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