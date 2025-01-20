Родились с разницей в 17 лет: как выглядят внучки Нины Матвиенко и что о них известно

Старшей внучке артистки уже 26 лет

Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко более 50 лет прожила в браке с художником Петром Гончаром. В этом союзе появились трое детей: Нина, Андрей и Иван. Также у Матвиенко остались две внучки.

"Телеграф" расскажет, что известно о внуках Нины Матвиенко.

Внуки Нины Матвиенко

Первой внучкой легендарной певицы стала Ульяна. Она родилась в браке исполнительницы Тони Матвиенко с ее первым мужем. Женщина не рассекречивала его личность. Отношения супругов стали напряженными после рождения дочери.

Ульяна родилась в 1998 году в Киеве. Тогда было сложное время, ведь не хватало средств и повсюду был дефицит товаров. Нина Матвиенко помогала Тоне воспитывать дочь и проводила с ней много времени.

Тоня Матвиенко с маленькой дочерью Ульяной, фото из соцсетей

Через 10 лет брака Тоня развелась с мужем. Ульяна некоторое время жила с отцом, ведь тогда исполнительница активно работала над своей карьерой, так что не было достаточно времени, чтобы проводить с дочерью. Ульяна росла тихой и спокойной девушкой. Ей не хотелось пробовать себя в шоу-бизнесе.

Нина и Тоня Матвиенко с Ульяной, фото из соцсетей

Внучка Матвиенко училась в Киевском национальном университете культуры и искусства. Там она овладевала профессией режиссера. Во время учебы девушка работала баристой и официанткой.

Внучка Матвиенко училась на режиссера, фото из соцсетей

В начале полномасштабного вторжения Ульяна несколько месяцев жила в Германии. Однако решила вернуться в Украину. Сейчас девушка работает продюсером кулинарного проекта "Китчен Клаб". Также у нее есть парень. Ульяне сейчас 26 лет.

Ульяна Матвиенко работает продюсером, фото из соцсетей

Ульяна Матвиенко не любит публичность, фото из соцсетей

Поклонники семьи заметили сходство Ульяны со звездной бабушкой. Девушка распространяла совместное фото с Ниной Митрофановной после ее смерти и писала, что очень скучает по ней. Она отмечала, что бабушка всегда была жизнерадостной, активной и позитивной.

Ульяна очень похожа на Нину Матвиенко, фото из соцсетей

Ульяне Матвиенко сейчас 26 лет, фото из соцсетей

Ульяна Матвиенко иногда показывает себя в инстаграме, фото из соцсетей

В 2015 году на свет появилась вторая внучка Нины Митрофановны, которую назвали в ее честь. Народная артистка периодически делилась фотографиями с малышкой и радовалась появлению еще одной наследницы в семье.

Матвиенко с внучкой Ниной, фото из соцсетей

Нина Матвиенко с дочерью и внучкой, фото из соцсетей

Звездная семья часто собиралась вместе, фото из соцсетей

Девочка с трудом переживала смерть бабушки. Для нее это было стрессом, как и для всей семьи. Сейчас Нине – 9 лет, и в прошлом году она впервые запела. Тоня рассказывала, что ее мама тоже начала петь в таком возрасте. Так что Нина, как и ее бабушка и мама, тоже может стать певицей. Сейчас она живет с родителями — Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном.

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном и дочерью Ниной, фото из соцсетей

Так выглядит сейчас младшая внучка Нины Матвиенко, фото из соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях певца Иво Бобула. С некоторыми из них артист не общается.