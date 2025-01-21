Напомнит о вашей молодости или родителях: за раритетную находку можно получить неплохую сумму

Кассетные магнитофоны "Весна" были одной из самых популярных в Советском Союзе марок

Вещи, которые были произведены в Советском Союзе, прекратившем свое существование в 1991 году, в наши дни можно продать за немаленькие деньги. В Украине продают магнитофон VESNA M-212 S-4 за 5 тысяч гривен.

Объявление о продаже магнитофона размещено на сайте Violity. Продавец находится в городе Вышгороде Киевской области. Он указал, что устройство новое и без дефектов. Магнитофон полностью укомплектован, он не эксплуатировался.

В комплекте идет инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. В ней указано, что магнитофон был произведен в августе 1991 года. Продавец готов передать его покупателю при личной встрече или отправить по почте.

За лотом следят 20 человек. Магнитофон был выставлен на аукцион 15 января, торги продлятся до 22 января. Ставок пока никто не сделал.

"Весна" — торговая марка транзисторных магнитофонов, производившихся в СССР с 1963 по начало 1990-х годов в Киеве и Запорожье. Кассетные магнитофоны "Весна" были одной из самых популярных в Советском Союзе марок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за сколько в Украине продают советский таксофон. Во времена СССР они висели на улицах.