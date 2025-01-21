Есть два способа: как студенту получить отсрочку от мобилизации в 2025 году

Какая справка необходима для оформления, объяснили юристы

В 2025 году студенты, которые получают профессиональное или высшее образования по дневной или дуальной форме обучения, имеют возможность оформить отсрочку от мобилизации. Это касается только тех, кто получает высший уровень образования, чем предыдущий, согласно Закону Украины "Об образовании".

Как студенту оформить отсрочку, рассказали юристы компании "INSEININ". Право на отсрочку подтверждается исключительно справкой о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Эта справка:

выдается учебными заведениями;

должна содержать запись "да, не нарушается" последовательность получения образования.

Юристы отмечают, что справки других типов, таких как приказ о зачислении, форма 20 или документы из иностранных вузов не подтверждают права на отсрочку.

Что делать в случае отказа из-за нарушения последовательности образования

В случае если справка ЕГЭБО содержит запись "нет, нарушается последовательность образования", ситуацию можно обжаловать через административный суд.

"В случаях, если причиной такой записи является наличие незаконченного образования, такую справку можно обжаловать в административный суд. МОН трактует, что незавершенное образование также учитывается при определении последовательности получения образования, однако в соответствии с Законом "Об образовании" уровнем образования считается только законченное (получено) образование. Именно на этом основании можно обратиться в административный суд и обжаловать полученную справку с целью дальнейшего оформление отсрочки", — объясняют эксперты.

Могут ли студенты иностранных вузов получить отсрочку

На 2025 год механизма для оформления отсрочки студентами иностранных университетов не существует , поскольку:

иностранные вузы не подключены к ЕГЭБО;

соответствующая справка выдается только украинскими учебными заведениями.

Студенты иностранных университетов могут оспаривать отказ в суде после получения официального ответа от территориального центра комплектования (ТЦК).

Как получить отсрочку студенту в 2025 году

Юристы рассказывают, что есть два основных способа, как оформить отсрочку:

Лично в ТЦК. Подать заявление и справку соискателя образования в районный ТЦК по месту учета. Пройти военно-врачебную комиссию (при необходимости). Комиссия рассматривает заявление в течение 7 дней, после чего выдается справка об отсрочке. Через приложение "Резерв+". Оформление онлайн доступно для военнообязанных, данные которых находятся в реестре. В случае отсутствия информации в реестре, нужно встать на учет в ТЦК.

Напомним, что отсрочку от призыва могут получить не только студенты. Работники педагогической сферы в Украине также имеют право на отсрочку во время военного положения. Чтобы использовать это право, необходимо выполнить определенные условия и подать соответствующие документы.