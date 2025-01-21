Є дві умови: як учителю отримати відстрочку від мобілізації

У наданні відстрочки можуть відмовити без певних документів

Працівники педагогічної сфери в Україні мають право на відстрочку від мобілізації під час особливого періоду. Щоб скористатися цим правом, необхідно виконати певні умови та подати відповідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Детальніше про це написав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Він пояснив, які саме документи потрібні для оформлення відстрочки педагогам.

Право на відстрочку мають:

учителі шкіл та інших освітніх закладів;

викладачі вищих навчальний та фахових навчальних закладів;

інші працівники педагогічної сфери.

Основні умови для отримання відстрочки:

зайнятість щонайменше на 0,75 ставки;

освітній заклад має бути основним місцем роботи працівника.

Документи для відстрочки

Документи є підтвердженням, що працівник дійсно належить до педагогічної сфери та відповідає вимогам для отримання відстрочки. Без цих документів у наданні відстрочки можуть відмовити.

Юрій Айвазян пояснив, для того, щоб оформити відстрочку в територіальному центрі комплектування, потрібні:

довідка закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи;

довідка про розмір частки ставки під час оплати праці;

диплом про науковий ступінь.

Крім цього вчителю або викладачу знадобиться паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ .

Юрист підкреслив, що довідки мають бути актуальними, а посада педагога — офіційно зареєстрованою. У разі відсутності підтвердження з місця роботи ТЦК може не надати відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловікам, які повернуться з-за кордону, обіцяють відстрочку від мобілізації. Їм пропонують повернутися на батьківщину та працювати на оборонних підприємствах із можливістю бронювання.