Вражає красою не лише влітку: як виглядає "Тунель кохання" взимку і як туди дістатися

Взимку це місце перетворюється на казку

"Тунель кохання" — одна з найромантичніших природних пам’яток України, розташована поблизу селища Клевань у Рівненській області. Узимку це місце виглядає по-особливому чарівно, перетворюючись на засніжену казку, яка приваблює туристів з усієї країни та навіть з-за кордону.

Тиша, легкий скрип снігу під ногами і незвичайна симетрія тунелю створюють атмосферу спокою та магії. Це справжня принада для туристів та місце романтичних прогулянок для місцевих жителів.

Зимовий "Тунель кохання" вражає своєю красою. Вкрите снігом листя та гілки дерев створюють природний арковий коридор, який сягає кількох кілометрів у довжину. Багато відвідувачів називають це місце ідеальним для романтичних прогулянок і фотосесій.

Залізнична колія, яка влітку повністю вкрита листям, взимку присипана снігом. Відчуття, ніби ви потрапили у казку!

Вважається, що якщо закохана пара пройдеться тунелем, їхні стосунки стануть міцнішими. Також закохані загадують там спільне бажання, яке повинно обов’язково здійснитися.

"Тунель кохання" — не тільки місце для прогулянок, але й локація для знімань різних українських, і не тільки, фільмів та кліпів. Зокрема, Артем Пивоваров зняв уривок кліпу на пісню "Ми з України". До створення цієї композиції долучилися й інші українські селебріті.

У 2016 році у "Тунелі кохання" проходили знімання індійського кіно. Стрічка "Переможець" стала першим індійським фільмом, який було знято в Україні.

Романтичні знімки з "Тунелю кохання" показувала й Анастасія Приходько. Там вона із коханим позувала для милого відео. Також український мандрівник Дмитро Комаров знімав програму про "Тунель кохання". У шоу "Мандруй Україною" ведучий розповів про це унікальне місце.

Як дістатися до "Тунелю кохання"

Звідки б ви не їхали, основний орієнтир — місто Рівне. Тунель знаходиться у 24 км від нього. Можна сісти на потяг Рівне-Луцьк. Виходьте на станції Клевань, тунель знаходиться неподалік від вокзалу. Також можна сісти на місцевий транспорт — маршрутку у бік Клевані.

Якщо ви подорожуєте власним транспортом, з Рівного треба їхати по трасі Н22 і повернути на перетині з вулицею Центральною. Прямуйте у бік залізничного вокзалу — вулиця веде до станції "Клевань" та входу в тунель.

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