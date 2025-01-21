Впечатляет красотой не только летом: как выглядит "Тоннель любви" зимой и как туда добраться

Зимой это место превращается в сказку

"Тоннель любви" — одна из самых романтичных природных достопримечательностей Украины, расположенная вблизи поселка Клевань в Ровенской области. Зимой это место выглядит по-особому волшебно, превращаясь в заснеженную сказку, привлекающую туристов со всей страны и даже из-за границы.

Тишина, легкий скрип снега под ногами и необычная симметрия тоннеля создают атмосферу покоя и магии. Это настоящая красота для туристов и место романтических прогулок для местных жителей.

Зимний "Тоннель любви" поражает своей красотой. Покрытые снегом листья и ветки деревьев создают естественный арочный коридор, достигающий нескольких километров в длину. Многие посетители называют это место идеальным для романтических прогулок и фотосессий.

Железнодорожный путь, летом полностью покрытый листьями, зимой присыпан снегом. Ощущение, словно вы попали в сказку!

Считается, что если влюбленная пара пройдет тоннелем, их отношения станут крепче. Также влюбленные загадывают там общее желание, которое должно обязательно сбыться.

"Тоннель любви" — не только место для прогулок, но и локация для съемок разных украинских, и не только фильмов и клипов. В частности, Артем Пивоваров снял отрывок клипа на песню "Мы из Украины". К созданию этой композиции подключились и другие украинские селебрити.

В 2016 году в "Тоннеле любви" проходили съемки индийского кино. Лента "Победитель" стала первым индийским фильмом, снятым в Украине.

Романтические снимки из "Тоннеля любви" показывала и Анастасия Приходько. Там она с любимым позировала для милого видео. Также украинский путешественник Дмитрий Комаров снимал программу о "Тоннеле любви". В шоу "Путешествуй по Украине" ведущий рассказал об этом уникальном месте.

Как добраться до "Тоннеля любви"

Откуда бы вы ни ехали, основной ориентир — город Ровно. Тоннель находится в 24 км от него. Можно сесть на поезд Ровно-Луцк. Выходите на станции Клевань, туннель находится недалеко от вокзала. Также можно сесть на местный транспорт – маршрутку в сторону Клевани.

Если вы путешествуете по собственному транспорту, из Ровно нужно ехать по трассе Н22 и повернуть на пересечении с улицей Центральной. Направляйтесь в сторону железнодорожного вокзала – улица ведет к станции "Клевань" и входу в тоннель.

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