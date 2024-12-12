Кому доведеться пройти військову підготовку в 2025 році

Жінок після БЗВП будуть брати на військовий облік

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності у травні цього року, чоловіки віком від 18 до 25 років зобов’язані пройти базову військову підготовку (БЗВП). Ця ініціатива, спрямована на підвищення обороноздатності країни, стане обов’язковою з 1 вересня 2025 року.

БЗВП має замінити строкову службу, яку скасували. Детальніше про це пише Українська правда.

Кожен українець у зазначеній віковій категорії зможе самостійно обрати період для проходження БЗВП, але завершити її необхідно до досягнення 24 років.

Студентів, які не виконають цю вимогу, можуть відрахувати з навчального закладу, згідно з рішенням Кабінету Міністрів.

Для жінок участь у базовій військовій підготовці є добровільною . Однак Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт, за яким на військовий облік ставитимуть жінок , які пройдуть БЗВП . Документ набуде чинності після підпису президента.

Нагадуємо, що чоловіки віком від 16 до 25 років зможуть ставати на військовий облік без необхідності особисто відвідувати ТЦК та СП. Ініціатива реалізована відповідно до Постанови №932, що передбачає інтеграцію реєстру "Оберіг" із Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби.

Проєкт ухвалили для того, щоб:

Безбар’єрно поставити на облік чоловіків, які перебувають за кордоном. Щоб вони автоматично не стали порушниками лише через неможливість приїхати в Україну.

Розвантажити ТЦК. Чоловіки 16–25 років не підлягають призову без їхньої згоди — тож зусилля ТЦК хочуть зосередити на завданнях мобілізації.

Експеримент триватиме рік. Після завершення цього періоду команда цифровізації Міноборони підготує звіт про ефективність нововведення. У разі позитивних результатів процедуру планують закріпити на законодавчому рівні.

Раніше "Телеграф" писав, як молодь активніше залучатимуть до війська. Розглядається запуск мотиваційних контрактів в бойові бригади для 18-25-річних.