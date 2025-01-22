Генерал, которого подозревают в провале обороны Харькова, выйдет из СИЗО: помог неизвестный добродетель

Галушкина подозревают в ненадлежащей обороне во время наступления РФ на север Харьковской области в 2024 году

В среду, 22 января, суд в Харькове избрал меру пресечения бригадному генералу Юрию Галушкину, которого подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время российского наступления в 2024 году.

Как сообщает корреспондент "Суспільного", за Галушкина внесли денежный залог в размере 50 млн гривен. Об этом заявил адвокат генерала Михаил Величко. При этом имя человека, который внес залог, в настоящее время не разглашается.

До этого суд избрал Галушкину меру пресечения в виде заключения под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.

Кто такой Юрий Галушкин

Юрий Галушкин — это бригадный генерал Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны с 2014 года. Он был исполняющим обязанности командующего Высокомобильных десантных войск ВСУ (2014-2015), начальником воздушно-десантной службы Высокомобильных десантных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ (2015-2019), начальником Главной инспекции Министерства обороны Украины (2019-2021), командующим Силами территориальной обороны ВСУ (1 января — 15 мая 2022). В мае 2022 года назначен начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, а в апреле 2024 года был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков". Уволен с последней занимаемой должности в мае 2024 года, после начала нового российского наступления в регионе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ГБР задержала депутата Львовского облсовета и его сообщника на большой взятке. Злоумышленников обвинили в мошенничестве.