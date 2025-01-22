Не соціально небезпечний? Суд на Житомирщині ухвалив умовний вирок військовому

Військовослужбовця визнали винним, але при цьому йому призначили випробувальний термін

Житомирський районний суд Житомирської області визнав винним громадянина України за самовільне залишення місця несення військової служби.

Про це йдеться у вироку, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Обвинуваченим виявився уродженець села Рихта Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, громадянин України, із середньою спеціальною освітою, одружений, раніше не судимий. Був призваний на військову службу за мобілізацією, звання — старший солдат.

За даними матеріалів справи, 11 грудня 2022 року близько 07:20 військовослужбовець не з’явився на місце несення військової служби і переховувався до 21 грудня 2022 року.

На суді чоловік визнав провину і розкаявся у скоєному. Під час розслідування дії чоловіка було розцінено як несвоєчасну неявку на службу без поважних причин, вчинену військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).

На підставі матеріалів справи суд визнав чоловіка винним за згаданою вище статтею КК України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п’яти років. Водночас, враховуючи наявність у чоловіка сім’ї, а також відсутність обтяжуючих та наявність двох пом’якшуючих покарань обставин, нетривалу (10 днів) відсутність обвинуваченого на службі та визнання своєї провини, суд визнав, що чоловік "не несе небезпеки для суспільства".

У зв’язку з цим, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, суд у Чернігівській області визнав винним громадянина України в ухиленні від призову на військову службу. При цьому раніше чоловіка було визнано "обмежено придатним".