Не социально опасен? Суд на Житомирщине вынес условный приговор военному

Военнослужащего признали виновным, но при этом ему назначили испытательный срок

Житомирский районный суд Житомирской области признал виновным гражданина Украины за самовольное оставление места несения военной службы.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Обвиняемым оказался уроженец села Рихта Каменец-Подольского района Хмельницкой области, гражданин Украины, со средним специальным образованием, женатый, ранее не судим. Был призван на военную службу по мобилизации, звание — старший солдат.

По данным материалов дела, 11 декабря 2022 года около 07:20 военнослужащий не явился на место несения военной службы и скрывался до 21 декабря 2022 года. В приговоре говорится, что мужчина якобы действовал умышленно, с целью уклониться от выполнения обязанностей в качестве военнослужащего.

На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. В ходе разбирательств действия мужчины были расценены как несвоевременную неявку на службу без уважительных причин, совершенное военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины).

На основании материалов дела суд признал мужчину виновным по упомянутой выше статье УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В то же время, учитывая наличие у мужчины семьи, а также отсутствие отягчающих и наличие двух смягчающих наказания обстоятельств, непродолжительное (10 дней) отсутствие обвиняемого на службе и признание своей вины, суд признал, что мужчина "не несет опасности для общества".

В связи с этим, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, суд принял решение освободить обвиняемого от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, суд в Черниговской области признал виновным гражданина Украины в уклонении от призыва на военную службу. При этом ранее мужчина был признан "ограниченно годным".