Студентов и преподавателей могут мобилизовать во время летних каникул? Нардеп назвал причину

Проблема возникла после вступления в силу постановления КМУ № 1558

Студенты и преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации на время обучения или проведения научных исследований. Тем не менее, летом эти категории мужчин могут остаться без отсрочки.

Дело в том, что согласно постановлению КМУ № 1558 о порядке отсрочки от призыва на военную службу, вступившего в силу 16 января, студенты и аспиранты получают освобождение от призыва на семестр, но не более чем на шесть месяцев. Научным, научно-педагогическим, педагогическим работникам отсрочка предоставляется до конца учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки. Таким образом, летом студенты и преподаватели теоретически могут быть мобилизованы.

"По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как это видит кабинет министров? По студентам те же риски", — пишет в Facebook народный депутат Роман Грищук.

Он добавил, что потеря отсрочки студентами и преподавателями на время летних каникул противоречит закону о мобилизации и мобилизационной подготовке. По словам нардепа, постановление необходимо согласовать с законом. Преподавателям отсрочка должна предоставляться на период трудового договора на работу преподавателем, а студентам – на весь период обучения.

"Уверен, все исправят. Потому что ситуация, когда студентов и учителей можно мобилизовать во время каникул неприемлема", — резюмировал Грищук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как студенту оформить отсрочку от мобилизации. Есть два способа.