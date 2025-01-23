Не приймав символ влади з рук Кучми: як 20 років тому проходила інавгурація Ющенка та як він виглядав

Інавгурація Ющенка коштувала 800 тисяч доларів

Віктор Ющенко – третій президент України (2005-2010), який прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції. Його інавгурація відбулася рівно 20 років тому, 23 січня 2005 року, і проходила не за класичним сценарієм.

"Телеграф" вирішив нагадати, як виглядав Віктор Ющенко у день своєї інавгурації й чим запам’яталася церемонія. Ми дізналися цікаві факти.

Як Віктор Ющенко виглядав 20 років тому під час своєї інавгурації

Центральна виборча комісія, 10 січня 2005 року, визнала переможцем президентських виборів Віктора Ющенка. За нього віддали свій голос понад 50% виборців.

Церемонія його інавгурації була призначена на 23 січня, тому підготовка була проведена у рекордно стислі терміни та проходила у два етапи. Під час підготовки заступник керівника виборчого штабу Олександр Турчинов категорично був проти того, щоб Ющенко отримував булаву з рук Кучми, як це було згідно з правилами протоколу. Про це розповів у своїх спогадах "Головкому" екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.

Церемонія інавгурації Ющенка проходила не за класичним сценарієм

Але Турчинов не хотів дотримуватися протоколу, бо вважав, що передача булави символізуватиме нібито, що Віктор Ющенко на президентському кріслі продовжуватиме політику Леоніда Кучми. За підсумком, Турчинов наполіг на своєму рішенні й президентські клейноди (мантію, печатку, символ президента та булаву) йому передав голова Конституційного суду. Це сталося у будівлі Верховної Ради України.

Віктор Ющенко не приймав булаву з рук Кучми

Ющенко склав присягу, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє, після закінчення він перехрестився та поцілував обидві книги. Після присяги, зал підвівся, а хор заспівав "Боже великий, єдиний".

Як проходила інавгурація Віктора Ющенка

Після цього Віктор Ющенко відправився на Майдан Незалежності, де виступив перед українцями з гарною промовою, після якого випустив у небо білих голубів. Новий глава ставив собі амбітну мету — бачити Україну в об'єднаній Європі. Поруч із ним на сцені стояла його дружина Катерина Чумаченко та їхні діти.

Віктор Ющенко виступав на Майдані після складання присяги

Після заходу, як розповідав протоколіст, іноземні гості, глави інших країн та представники міжнародних організацій вирушили на обід до Маріїнського палацу. Захід для гостей було організовано у залі Грушевського, який прикрасили помаранчевими стрічками.

Віктор Ющенко на Майдані 23 січня 2005 року

Зазначимо, що вартість інавгурації Віктора Ющенка коштувала 800 тисяч доларів (суму обчислювали в доларах, за курсом 2005 року). Церемонія обійшлася дорожче, ніж у Петра Порошенка.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про п’ятьох онуків Ющенка і як вони виглядають. Найстаршому онукові зараз 20 років.