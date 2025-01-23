Не принимал символ власти из рук Кучмы: как 20 лет назад проходила инаугурация Ющенко и как он выглядел

Инаугурация Ющенко обошлась в 800 тысяч долларов

Виктор Ющенко — третий президент Украины (2005-2010), который пришел к власти в результате массовых протестов во время "Оранжевой революции". Его инаугурация состоялась ровно 20 лет назад, 23 января 2005 года, и проходило не по классическому сценарию.

"Телеграф" решил напомнить, как выглядел Виктор Ющенко в день своей инаугурации, и чем запомнилась церемония. Мы узнали интересные факты.

Как Виктор Ющенко выглядел 20 лет назад во время своей инаугурации

Центральная избирательная комиссия, 10 января 2005 года, признала победителем президентских выборов Виктора Ющенко. За него отдали свой голос более 50% избирателей.

Церемония его инаугурации была назначена на 23 января, поэтому подготовка была проведена в рекордно сжатые сроки и проходила в два этапа. Во время подготовки заместитель руководителя избирательного штаба Александр Турчинов категорически был против того, чтобы Ющенко получал булаву из рук Кучмы, как это следует правилам протокола. Об это рассказал в своих воспоминаниях "Главкому" экс-руководитель службы протокола Георгий Чернявский.

Церемония инаугурации Ющенко проходила не по классическому сценарию

Но Турчинов не хотел следовать протоколу, потому что считал, что передача булавы будет символизировать якобы, что Виктор Ющенко будет на президентском кресле продолжать политику Леонида Кучмы. По итогу, Турчинов настоял на своем решении и президентские клейноды (мантию, печать, символ президента и булаву) ему передал глава Конституционного суда. Это произошло в здании Верховной Рады Украины.

Виктор Ющенко не принимал булаву из рук Кучмы

Ющенко принял присягу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, по окончании он перекрестился и поцеловал обе книги. После присяги, зал встал, а хор запел "Боже великий, єдиний".

Как проходила инаугурация Виктора Ющенко

После этого Виктор Ющенко отправился на Майдан Независимости, где выступил перед украинцами с красивой речью, после которого выпустил в небо беліх голубей. Новый глава ставил перед собой амбициозную цель — видеть Украину в объединенной Европе. Рядом с ним на сцене стояла его супруга Катерина Чумаченко и их дети.

Виктор Ющенко выступал на Майдане после принятия присяги

После мероприятия, как рассказывал протоколист, иностранные гости, главы других стран и представители международных организаций, отправились на обед в Мариинский дворец. Прием для гостей был организован в зале Грушевского, который украсили оранжевыми лентами.

Виктор Ющенко на Майдане 23 января 2005 года

Отметим, что стоимость инаугурации Виктора Ющенко обошлась в 800 тысяч долларов (сумму вычисляли в долларах, по курсу в 2005 году). Церемония обошлась дороже, чем у Петра Порошенко.

"Телеграф" писал ранее, что известно о пяти внуках Ющенко и как они выглядят. Самому старшему внуку сейчас 20 лет.