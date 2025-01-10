Що кажуть у НАБУ після скандалу довкола детектива Аршавіна, який виїхав за кордон

Особа жодним чином не пов’язана з діяльністю Бюро

У пʼятницю, 10 січня, низкою телеграм-каналів ширилась інформація, що нібито детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Тимур Аршавін міг втекти з України до Румунії. Ймовірніше у жовтні 2024 року він перетнув кордон поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався. Натомість у відомстві прокоментували ці повідомлення.

На офіційній сторінці у Фейсбук Національне антикорупційне бюро відповіло на поширення інформації у ЗМІ. Там заявили, що особа, яка нібито виїхала з території України не є працівником відомства.

"У відповідь на інформацію, поширену в медіапросторі, повідомляємо, що особа, про яку йдеться, нібито вона виїхала з території України незаконним способом, не є працівником НАБУ", — йдеться у повідомленні.

Там також додали, що ця особа припинила роботу в Бюро ще у липні 2023 року, звільнившись за власним бажанням. Відтак, жодним чином не пов’язана з діяльністю Бюро на момент зазначених подій.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат Артем Дмитрук міг виїхати за кордон. Згідно з повідомленнями, які з’явилися у ЗМІ, він перетнув кордон України та Молдови.