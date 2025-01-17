Київський хостел потрапив у скандал через видворення військових

Персонал хостелу відмовився обслуговувати військовослужбовців

В одному з київських хостелів вибухнув скандал через те, що персонал закладу відмовився обслуговувати військовослужбовців Сил оборони України. Йдеться про хостел "VShokoladi", що розташований за адресою Повітрофлотський проспект, 5.

Про це у Facebook повідомив речник Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, дівчина-адміністратор відмовила йому та ще двом офіцерам у військовій формі пообідати на території хостелу. Вона пояснила свою відмову тим, що військові нібито "є небезпечними".

Також вона відмовила військовослужбовцям у наданні контактів керівника хостелу.

"На жаль досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу", — пише Плетенчук.

У коментарях до публікації українці не приховують свого обурення прочитаним.

Примітно, що на сайті booking.com користувачі раніше залишали про цей заклад позитивні відгуки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у закладі Noice у Подільському районі Києва спалахнув скандал через відмову персоналу обслужити військовослужбовця.