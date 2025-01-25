Мокрий сніг та щільна хмарність зіпсують суботу жителям чотирьох областей. Прогноз на вихідні

У неділю вони припиняться по всій країні

В Україні продовжується період аномально теплої погоди. У вихідні дні вона триватиме, проте у суботу в декількох областях пройде мокрий сніг.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу, 25 січня, лише на заході України будуть прояснення, решту країни накриють хмари. У Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. В решті регіонів без суттєвих опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4, вдень прогнозується від +2 до +8 (на Тернопільщині +9).

У неділю, 26 січня, опади припиняться по всій країні, визиратиме сонце та будуть "березневі" градуси. Вночі очікується від 2 градусів морозу до 4 тепла, вдень повітря прогріється від +2 градусів (Луганщина) до 11 градусів вище нуля, найтепліше буде в Тернопільській області.

Вночі та вранці у вихідні можливий туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зранку у четвер, 23 січня, Україну огорнув густий туман. Майже нульовою була видимість у Львові, Одесі, Тернополі. Міста, накриті туманом нагадували містичний фільм, ми публікували дивовижні фото з різних куточків країни.