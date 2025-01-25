Мокрый снег и плотная облачность испортят субботу жителям четырех областей. Прогноз на выходные

В воскресенье они прекратятся по всей стране

В Украине продолжается период аномально теплой погоды. В выходные дни она продлится, однако в субботу в нескольких областях пройдет мокрый снег.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу, 25 января, только на западе Украины будут прояснения, остальную страну накроют облака. В Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. В остальных регионах без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4, днем прогнозируется от +2 до +8 (на Тернопольщине +9).

В воскресенье, 26 января, осадки прекратятся по всей стране, будет выглядывать солнце и прогнозируются "мартовские" градусы. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 4 тепла, днем воздух прогреется от +2 градусов (Луганщина) до 11 градусов выше нуля, теплее всего будет в Тернопольской области.

Ночью и утром по выходным возможен туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утром в четверг, 23 января, Украину окутал густой туман. Почти нулевой была видимость во Львове, Одессе, Тернополе. Города, накрытые туманом, напоминали мистический фильм, мы публиковали удивительные фото из разных уголков страны.