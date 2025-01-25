Студентов будут отчислять за отказ пройти практический курс общевойсковой подготовки

Программа разработана с учетом опыта Польши, Финляндии и стран Балтии

С 1 сентября 2025 года в Украине стартует обязательный курс базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов высших учебных заведений. Те, кто откажется пройти обучение по программе будут отчислены.

Теоретический курс будет обязательным для всех, а практическую часть некоторые студенты смогут осваивать по желанию. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Цель программы — это формирование базовых военных навыков у молодежи и повышение уровня готовности граждан к защите государства в условиях современных вызовов.

БОВП для студентов высших учебных заведений предусматривает 300 академических часов. Программа состоит из теоретического (90 часов) и практического (210 часов) курсов.

Программа рассчитана для студентов дневной и дуальной форм обучения. Теоретическая подготовка будет интегрирована в учебный план как отдельная дисциплина.

Практические занятия будут проводиться во время каникул.

Теоретический курс будет преподаваться для всех студентов без исключения. Практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья.

Женщины смогут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.

Отказ "соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе" от прохождения практической подготовки будет считаться основанием для его отчисления.

Основной акцент будет сделан на практических аспектах, в частности тренировке в использовании оружия, ориентировании на местности и обеспечении собственной безопасности в условиях боевых действий и тому подобное.

Все студенты, которые пройдут курс, затем примут военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной военной службы.

Кроме этого, без сертификата о прохождении БОВП человек не сможет первый раз устроиться на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что студенты и преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации на время обучения или проведения научных исследований. Тем не менее, летом эти категории мужчин теоретически могут быть мобилизованы.