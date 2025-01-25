"Війна швидко не закінчиться". Головне з анонсу нового інтерв’ю Зеленського

Війна забрала в українців багато

Президент США Дональд Трамп дійсно хоче завершити війну в Україні, але він "сам не знає усіх деталей, як це зробити". Пришвидшити цей процес може економічний тиск.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Il Foglio. У ньому він розповів, чи можливі гарантії безпеки для України без участі США.

"Президент США каже Росії, треба закінчувати, бо буде гірше. Війна швидко не закінчиться, але Трамп здатен прискорити процес санкціями, економічним тиском та впливом США", — каже Зеленський.

Основні заяви президента:

Поки мені подобається тактика Трампа. Він одразу робить меседж – Росії буде гірше;

У Маріуполі росіяни вбили близько 20 тисяч людей, але це не точні дані;

З Маріуполя і Херсонщини загалом вивезли близько 19,5 тисяч дітей;

У нас 800 тис. армії, у Франції – близько 200 тис. Без США гарантій від Європи буде недостатньо;

РФ не відрізняється від сьогоднішнього Ірану і КНДР. Вони розуміють лише мову сили;

Заборона на переговори з РФ стосується всіх, крім Президента України;

Я б не хотів, щоб наші люди ходили зі зброєю в руках в очікуванні нового наступу Росії. Потрібні гарантії від США та ЄС;

Трамп хоче закінчити війну, але сам не знає всіх деталей, як це зробити.

Президент наголосив, що війна не несе нічого хорошого і її слід завершувати. Вторгнення Росії в Україну забрало багато життів.

"Війна тільки забирає час, забирає позитивні емоції. І ти розумієш, що на цьому шляху стільки всього втрачено. Забрали. Безумовно, зло повинно програвати, інакше буде інша війна: друга, третя, п’ята світова тощо. Тому треба перемагати зло", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але на своїх умовах.