"Война быстро не закончится". Главное из анонса нового интервью Зеленского

Война забрала у украинцев много

Президент США Дональд Трамп действительно хочет завершить войну в Украине, но он сам не знает всех деталей, как это сделать. Ускорить этот процесс может экономическое давление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Il Foglio. В нем он рассказал, возможны ли гарантии безопасности для Украины без участия США.

"Президент США говорит России, нужно заканчивать, потому что будет хуже. Война быстро не закончится, но Трамп способен ускорить процесс санкциями, экономическим давлением и влиянием США", — говорит Зеленский.

Основные заявления президента:

Пока мне нравится тактика Трампа. Он сразу делает месседж – России будет хуже;

В Мариуполе россияне убили около 20 тысяч человек, но это не точные данные;

Из Мариуполя и Херсонщины в общей сложности вывезли около 19,5 тысячи детей;

У нас 800 тыс. армии, во Франции – около 200 тыс. Без США гарантий от Европы будет недостаточно;

РФ не отличается от сегодняшнего Ирана и КНДР. Они понимают только язык силы;

Запрет на переговоры с РФ относится ко всем, кроме Президента Украины;

Я бы не хотел, чтобы наши люди ходили с оружием в руках, ожидая нового наступления России. Требуются гарантии от США и ЕС;

Трамп хочет окончить войну, но сам не знает всех деталей, как это сделать.

Президент подчеркнул, что война не несет ничего хорошего и ее следует закончить. Вторжение России в Украину забрало много жизней.

"Война только забирает время, отнимает положительные эмоции. И ты понимаешь, что на этом пути столько всего потеряно. Забрали. Безусловно, зло должно проигрывать, иначе будет другая война: вторая, третья, пятая мировая и т.д. Поэтому надо побеждать зло", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но на своих условиях.