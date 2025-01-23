Зеленський відповів, чи вірить він у швидке закінчення війни в Україні

Зеленський підкреслив, що мир має бути сильним і справедливим

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи вірить він у швидке закінчення війни в Україні. На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі глава держави зазначив, що ключовим є не швидкість, а якість досягнення миру.

Для України важливо отримати надійні гарантії безпеки, які унеможливлять нову агресію. Про це Володимир Зеленський сказав під час бесіди з головним редактором Bloomberg Джоном Міклтвейтом.

"Для мене важлива якість, а не терміни. Безумовно терміни також є в пріоритеті, тому що від цього залежить життя людей", – зазначив президент України.

Зеленський підкреслив, що мир має бути сильним і справедливим, щоб запобігти новим спробам агресії з боку Путіна. За словами глави держави, російський лідер не зупиниться, доки його не зупинять або доки він не зруйнує Україну.

"Важливо щоби ми змогли досягти стабільного безпекового миру для України", – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" зібрав основні заяви українського лідера, які він зробив у бесіді з журналістом видання Bloomberg. Зокрема, Зеленський висловився про позицію України у перемовинах з Росією після приходу Трампа. Президент вкотре повторив, що для початку справедливого діалогу росіяни мають повернутися до кордонів 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський пояснив, чому Україну доведеться приймати в НАТО. Про це він розповів в кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.