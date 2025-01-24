Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але на своїх умовах: чого він вимагатиме від ЄС

Раніше він більш скептично висловлювався щодо допомоги Україні

Адміністрація президента Дональда Трампа несподівано змінює свою позицію щодо війни в Україні. Європейські дипломати повідомляють про готовність Сполучених Штатів взяти часткову участь у наданні безпекових гарантій українській державі.

Якщо раніше президент скептично ставився до підтримки України, то зараз США готові зосередитися на наданні безпекових гарантій, пише Bloomberg. Однак є важлива умова: Європа має взяти на себе основний тягар майбутніх зобов'язань. Трамп вважає війну в Україні переважно європейською проблемою і очікує від європейських країн масштабнішої військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський наполягає на безпосередній участі США у миротворчих силах. За його словами, без американської військової підтримки будь-які гарантії виглядатимуть неповноцінними.

Є такі можливі сценарії розвитку подій: часткове американське фінансування миротворчих місій, непряма військова підтримка через приватний сектор та економічний тиск на Росію. Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог найближчим часом відвідає Київ для попередніх перемовин.

Тим часом європейські лідери обережно оптимістичні. Президент Франції Еммануель Макрон та інші політики лише досліджують можливість відправки європейських військ для підтримки України після потенційного припинення вогню.

Також раніше "Телеграф" писав, що Зеленський назвав кількість миротворців, яких потребує Україна. Вони мають не допустити нового нападу РФ.