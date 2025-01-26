Чоловік загиблої в ДТП Анни Жук вперше прокоментував смерть коханої - за нього тепер хвилюються

Він опублікував щемливе фото

У неділю, 26 січня, чоловік загиблої в ДТП блогерки Анни Жук прокоментував її втрату. Коханий загиблої, який перебував за кермом авто, коли сталася аварія, не може повірити, що її більше немає.

Про це Володимир Більовцов написав на своїй сторінці в Інстаграм. Він опублікував фото, де стоїть поруч з Анною.

"До скорої зустрічі моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда, якби можна було відмотати час назад і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно! Царство небесне кохана", написав він.

Володимир Більовцов прокоментував втрату дружини Анни Жук. Інстаграм - prosto__dobryi

Втім, користувачів мережі налякала фраза чоловіка "До швидкої зустрічі". Дехто з підписників занепокоїлись, що Більовцов міг натякати на серйозні наміри.

Що пишуть підписники Більовцова про його допис

Підписники підтримують чоловіка блогерки Анни Жук

Люди побажали скорішого одужання

Що відомо про аварію

Трагедія сталася вранці на трасі Київ-Харків-Довжанський у Полтавській області, неподалік села Засулля біля Лубен. Правоохоронці з'ясовують причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Lexus перебував 24-річний чоловік. Автівка на великій швидкості врізалася у вантажівку, яка була припаркована за межами проїзної частини.

Унаслідок аварії 39-річна жінка, яка була пасажиркою Lexus, загинула на місці через отримані травми. Водій вантажівки (41 рік), водій Lexus і 8-річний пасажир позашляховика зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

У неділю, 26 січня, у Харкові відбулося прощання з блогеркою Ганною Жук, яка загинула в автокатастрофі. На церемонії прощання були присутні рідні, друзі та знайомі.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про загиблу блогерку Анну Жук та її чоловіка Володимира Більовцова, який молодший від неї на 14 років.