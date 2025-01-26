Скромное одноэтажное здание возле Бердичева: как выглядит дом легендарного писателя Джозефа Конрада

Прозаик родился в простом украинском доме

Джозеф Конрад — известный английский писатель польского происхождения. Его произведения повлияли на таких известных классиков, как Эрнеста Хемингуэя, Грэма Грина, Уильяма Сьюарда Берроуза. Он родился в Бердичеве Житомирской области. А недавно мы рассказывали о дворце Грохольских-Терещенко 19 века, расположенном в этой области.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности писателя и о доме, где он родился.

Что известно о Джозефе Конрад

Джозеф Конрад родился в 1857 году в Бердичеве. Он рос в обычном доме в селе Терехово. Хотя в детстве парня называли Юзефом. Его отец был польским писателем и переводчиком Аполлоном Коженевским. Он участвовал в шляхетском восстании 1863–1864 годов на территории бывшей Речи Посполитой. Поэтому Аполлона отправили в ссылку в Россию, а впоследствии он добился перевода в Чернигов.

После смерти матери Юзефа от туберкулеза семья перебралась во Львов. В 17 лет Юзеф переехал во Францию, где устроился работать на торговое судно. Таким образом, он избежал службы в российской армии.

Затем Юзеф переехал в Великобританию, где сменил имя на Джозеф Конрад. В этой стране он получил местное подданство, некоторое время был матросом и помощником капитана.

Однако в 36 лет у Джозефа появились проблемы со здоровьем, и он оставил морское дело. Вместо этого он стал писать. Первым произведением Конрада стала "Олмейрова причуда", события в котором происходят на третьем по масштабам островом в мире — Борнео.

Джозеф Конрад занимался морским делом, фото из сети

Вторым известным произведением автора стал "Изгнанец из островов", опубликованный в 1896 году. Уже через 3 года в свет вышел популярнейший роман писателя "Сердце тьмы". Но масштабную славу получил после публикации романа "Шанс". В нем говорится о девушке, которая попадает в сложные жизненные обстоятельства и должна выжить в токсическом окружении.

Интересно, что в России не переводили и не издавали произведения Конрада, поскольку он избежал службы в армии страны-оккупанта. Конрад же стал выдающимся писателем-маринистом. Его творчеством вдохновлялись Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери, Джордж Оруэлл, Габриэль Гарсия Маркес.

Джозеф Конрад стал знаменитым писателем-маринистом, фото из сети

Сегодня на территории монастыря Кармелитов босых возле Бердичева действует музей, посвященный творчеству Джозефа Конрада. Музей выглядит скромно, без всяких украшений. На фасаде здания можно увидеть четыре колонны, а также много окон.

Музей Джозефа Конрада возле Бердичева, фото "Украина Инкогнита"

Музей Джозефа Конрада возле Бердичева на территории монастыря Кармелитов босых, фото "Украина Инкогнита"

Музей Джозефа Конрада возле Бердичева, фото "Украина Инкогнита"

В доме в Терехове, где вырос писатель, сегодня расположен музей. Одну стену здания разрисовали в морской тематике, как творил Конрад. Теперь на ней изображены голубые и светло-зеленые волны с корабликами. Также на фасаде дома есть табличка, где указано, что здесь жил Джозеф Конрад. Однако говорят, что музей большинство времени закрыт.

Дом, где родился Джозеф Конрад, фото "Украина Инкогнита"

Табличка на доме писателя, фото "Украина Инкогнита"

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