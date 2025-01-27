Проти Порошенка просять застосувати санкції, - петиція

Зараз експрезидент активно та суттєво підтримує ЗСУ

В Україні пропонують накласти санкції на п'ятого президента України Петра Порошенка. Автор пропозиції, громадянин на ім’я Андрій Соловйов вважає, що діяльність політика завдала суттєвої шкоди національним інтересам країни.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента України. Соловйов впевнений, що Порошенка треба покарати санкціями за його участь у створенні забороненої зараз Партії регіонів, роботу в уряді Миколи Азарова, зв’язки з представниками Російської православної церкви та бізнес, який нібито сплачував податки у РФ навіть після початку війни.

"Лише одна Липецька кондитерська фабрика, яка продовжувала діяльність у Росії до 2017 року, сплатила 8,8 мільйона доларів США податків до бюджету РФ. Це може бути підставою для застосування санкцій за Законом України "Про санкції", — пише автор петиції.

Також він незадоволений роллю Порошенка у процесі ратифікації Харківських угод з РФ, що призвели до ослаблення обороноздатності країни та анексії Криму (зазначимо, на момент їхнього підписання Порошенко вже не обіймав посаду міністра закордонних справ в уряді Азарова, його змінив Костянтин Грищенко). Крім того, в петиції згадуються дії колишнього президента у контексті Мінських угод. Також автор закидає Порошенку підписання в часи його президентства контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій Луганської області. Незадоволений автор звернення й ставленням Порошенка, коли він був президентом, до представництва Православної церкви Московського патріархату.

Соловйов закликав внести до Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування персональних санкцій до Петра Порошенка.