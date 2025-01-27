Против Порошенко просят применить санкции, — петиция

Сейчас экс-президент активно и существенно поддерживает ВСУ

В Украине предлагают наложить санкции на пятого президента Украины Петра Порошенко. Автор предложения, гражданин по имени Андрей Соловьев считает, что деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента. Соловьев уверен, что Порошенко следует наказать санкциями за его участие в создании запрещенной сейчас Партии регионов, работу в правительстве Николая Азарова, связи с представителями Русской православной церкви и бизнес, якобы уплачивавший налоги в РФ даже после начала войны.

"Только одна Липецкая кондитерская фабрика, которая продолжала деятельность в России до 2017 года, уплатила 8,8 миллиона долларов США налогов в бюджет РФ. Это может служить основанием для применения санкций по Закону Украины "О санкциях", — пишет автор петиции".

Также он недоволен ролью Порошенко в процессе ратификации Харьковских соглашений с РФ, которые привели к ослаблению обороноспособности страны и аннексии Крыма (отметим, что на момент их подписания Порошенко уже не занимал должность министра иностранных дел в правительстве Азарова, его сменил Константин Грищенко). Кроме того, в петиции упоминаются действия бывшего президента в контексте минских соглашений. Также автор обвиняет Порошенко в подписании во время его президентства контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий Луганской области. Недоволен автор обращения и отношением Порошенко, когда он был президентом, к представительству Православной церкви Московского патриархата.

Соловьев призвал внести в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение о применении персональных санкций к Петру Порошенко.