Сиділа в іранській вʼязниці 21 день: що відомо про Чечілію Сала, яка взяла інтерв’ю в Зеленського

Журналістка пробувала в іранському ув'язненні 21 день

Сьогодні, 28 січня, президент України Володимир Зеленський, який сильно змінився за час каденції, дав інтерв'ю Чечілії Сала. Це відома італійська журналістка, яка працює з політичною та військовою тематиками. Нещодавно медійницю звільнили з іранської в'язниці.

"Телеграф" з'ясував, хто така Чечілія Сала і чим вона відома.

Що відомо про Чечілію Сала

Чечілія Сала народилась у 1995 році в Римі. У 2015 році вона почала кар'єру кореспондентки у журналі Vice. Через рік Сала стала працювати журналісткою у програмі "Державні послуги" на каналі La7. Чечілія дописувала для кількох журналів, зокрема L'Espresso, Vanity Fair. Пізніше працювала на телеканалах RAI, Fremantle Media та у програмі "Вісім з половиною" на каналі La7.

Чечілія Сала, італійська журналістка, фото Getty Images

Сала також пише для видань Huffington Post, Mondadori та компанії Chora Media, яка займається створенням подкастів. З 2019 року Чечілія почала працювати в щоденній італійській газеті Il Foglio. Вона створювала репортажі з Венесуели та Чилі.

Окрім цього, Чечілія висвітлювала війну в Афганістані, зокрема наступ талібів у 2021 та війну, розпочату Росією проти України. Водночас кореспондентка створювала репортажі з Ірану та висвітлювала перебіг ірано-ізраїльського конфлікту у 2024 році.

Чечілія Сала висвітлює війни, фото Getty Images

Так, 19 грудня 2024 року італійську журналістку заарештували в Тегерані. Причиною стало "порушення законів Ісламської Республіки". Чечілію відправили в одиночну камеру в'язниці Евін. Переважно туди поміщають противників іранської влади.

Сала потрапила у в'язницю після того, як Італія заарештувала іранського інженера Мохаммеда Абедіні Наяфабаді. Такою була вимога США, оскільки чоловік в обхід санкцій постачав іранським військовим деталі для бойових дронів.

Коли Чечілії дали зателефонувати рідним, вона розповіла, що до неї погано ставляться. У неї забрали окуляри, а також довелося спати на підлозі.

Чечілія Сала пробула в іранській в'язниці 21 день, фото Getty Images

8 січня 2025 року журналістку звільнили та відправили додому. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що це вдалося зробити завдяки роботі дипломатів і розвідки.

"Завдяки напруженій роботі через дипломатичні та розвідувальні канали наша співвітчизниця була звільнена владою Ірану і повертається до Італії. Хочу висловити вдячність усім, хто сприяв поверненню Чечілії, дозволивши їй знову обійняти родину та колег", – написала Мелоні.

Джорджа Мелоні написала, завдяки кому звільнили Чечілію Сала

Повернувшись додому, журналістка розповіла про тривалі допити з капюшоном на голові. Поведінка працівників в'язниці була непередбачуваною. В один момент їй давали сигарету, а в інший — повідомляли сумні новини, намагаючись зламати. Також вона перебувала у тісній камері, без матрацу, в якій цілодобово було увімкнене світло.

Журналістка попросила співробітників дати їй книгу Коран, але вони відмовили. Тож кореспондентка не мала, що робити у таких умовах. Сала поділилась, що "рахувала пальці, читала складники на пакеті з хлібом і повторювала таблицю множення".

Водночас Чечілія зізналась, що не очікувала такого оперативного звільнення. Вона зазначила, що це була "найшвидша операція зі звільнення в’язня в Ірані з 1980-х років".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. Вона перебувала у стосунках 10 років.