Премії без роботи? В дитсадку Івано-Франківська спалахнув скандал через родичів директорки

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо привласнення коштів

Директорка Івано-франківського ДНЗ №18 Тетяна Кузьменко оформила на роботу у дитсадок своїх родичів та виплачувала їм премії. Працівники закладу особисто не звертаються в правоохоронні органи про зловживання службовим становищем та привласнення коштів закладу, оскільки вона погрожує при таких зверненнях звільненням із роботи.

Про це йдеться в кількох ухвалах Івано-Франківського міського суду. Там зазначили, що родичі, яких вона влаштувала там не працювали.

Йдеться про її чоловіка, доньку та зятя. Кузьменко виплачувала їм премії.

Правоохоронці провели у дитсадку обшук та вилучили частину документації та мобільні телефони, пише видання Курс. Суд наклав арешт на вилучене майно та надав доступ слідчим до інших документів щодо працевлаштування працівників та організації роботи у закладі. Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо привласнення коштів.

"Працівники закладу особисто не звертаються в правоохоронні органи про зловживання службовим становищем та привласнення коштів закладу директором, оскільки остання погрожує при таких зверненнях звільненням із роботи", – зазначено одній з ухвал суду.

Побори та неякісне харчування

Варто зазначити, що батьки дітей, які відвідують ЗДО №18 "Зернятко" Івано-Франківської міської ради, наприкінці року заявляли про систематичні збори готівки на вимогу адміністрації дитсадка. Крім того, батьки скаржаться на неякісне харчування в закладі.

Зі скаргами на систематичний збір готівки батьки звернулися також до депутатки Івано-Франківської міської ради і керівниці ГО "Мами Прикарпаття" Мар’яни Вершиніної. Кажуть, гроші вимагали як плату за харчування дітей, але чомусь сплатити на офіційний рахунок не можна було. З фотографій, які вдалось зробити батькам, видно, що діти у закладі не отримують збалансованого та якісного харчування згідно з чинними нормами, а саме згідно з Постановою Кабінету Міністрів №305. Тож батьки припускають, що закупівля продуктів здійснюється неналежним чином.

Сама ж директорка "Зернятка" Тетяна Кузьменко заявила, що завжди відкрита до спілкування, а всі звинувачення вважає наклепом. За її словами, фрукти в меню були навесні, а потім закінчилися гроші. Меню затверджене Держпродспоживслужбою. У відповідь батьки одразу дорікнули, що керівництво насправді просто проґавило організувати тендер на закупівлю. Директорка ж наполягає, що за всіма звинуваченнями на її адресу є "якась політика". За її словами, факти булінгу в дитсадку, про які заявляли деякі батьки на початку листопада, також поки не доведені.

Скарги батьків на неякісне харчування в ЗДО №18 "Зернятко" у департаменті освіти на науки Івано-Франківської міської ради пояснили вередливістю дітей. Також заперечили й інші звинувачення з боку батьків дошкільнят.

Цькування та булінг

За місяць до цього, поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження щодо події в одному із дитячих садочків Івано-Франківська. Йдеться про дитячий садочок "Зернятко". Вихователька та її помічниця вчиняли протиправні дії щодо вихованців дошкільного закладу Івано-Франківської міської ради. Трирічні діти відмовлялися відвідували заклад, плакали та скаржились на вихователів.

За допомогою до співробітників ювенальної превенції прийшли матері малолітніх дітей, які відвідують молодшу групу одного із закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської ради. Вони розповіли, що вихователька та її помічниця психологічно тиснуть на дітей, погрожують застосуванням фізичного покарання та системно залякують. Через це їхні доньки протягом двох тижнів перебувають у пригніченому стані та відмовляються відвідувати дошкільний заклад.

Співробітники ювенальної превенції негайно відреагували на звернення батьків. Окрім цього, звернулися до Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з метою вжити заходів щодо уникнення тиску, захисту прав та інтересів дітей.

Зверніть увагу! Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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