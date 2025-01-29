Премии без работы? В детсаду Ивано-Франковска вспыхнул скандал из-за родственников директора

Правоохранители проверяют информацию о присвоении средств

Директор Ивано-франковского ДОУ №18 Татьяна Кузьменко оформила на работу в детсад своих родственников и выплачивала им премии. Работники заведения лично не обращаются в правоохранительные органы о злоупотреблении служебным положением и присвоении средств заведения, поскольку она угрожает при таких обращениях увольнением с работы.

Об этом говорится в нескольких постановлениях Ивано-Франковского городского суда. Там отметили, что родственники, которых она устроила там не работали.

Речь идет о ее муже, дочери и зяте. Кузьменко выплачивала им премии.

Правоохранители провели в детском саду обыск и изъяли часть документации и мобильные телефоны, пишет издание Курс. Суд наложил арест на изъятое имущество и предоставил доступ следователям к другим документам по трудоустройству работников и организации работы в учреждении. Также правоохранители проверяют информацию о присвоении средств.

"Работники заведения лично не обращаются в правоохранительные органы о злоупотреблении служебным положением и присвоении средств заведения директором, поскольку последняя угрожает при таких обращениях увольнением с работы", — говорится в одном из постановлений суда.

Поборы и некачественное питание

Стоит отметить, что родители детей, посещающих ЗДО №18 "Зернышко" Ивано-Франковского городского совета, в конце года заявляли о систематических сборах наличных по требованию администрации детсада. Кроме того, родители жалуются на некачественное питание в заведении.

С жалобами на систематический сбор наличных родители обратились также к депутату Ивано-Франковского городского совета и руководительнице ОО "Мамы Прикарпатья" Марьяне Вершининой. Говорят, деньги требовали как плату за питание детей, но почему-то оплатить на официальный счет нельзя было. Из фотографий, которые удалось сделать родителям, видно, что дети в заведении не получают сбалансированного и качественного питания согласно действующим нормам, а именно согласно Постановлению Кабинета Министров №305. Поэтому родители предполагают, что закупка продуктов осуществляется ненадлежащим образом.

Сама же директор "Зернышка" Татьяна Кузьменко заявила, что всегда открыта к общению, а все обвинения считает клеветой. По ее словам, фрукты в меню были весной, а потом закончились деньги. Меню утверждено Госпродпотребслужбой. В ответ родители сразу упрекнули, что руководство на самом деле просто упустило организовать тендер на закупку. Директор же настаивает, что за всеми обвинениями в ее адрес есть "какая-то политика". По ее словам, факты буллинга в детском саду, о которых заявляли некоторые родители в начале ноября, также пока не доказаны.

Жалобы родителей на некачественное питание в ЗДО №18 "Зернышко" в департаменте образования на науки Ивано-Франковского городского совета объяснили капризностью детей. Также отрицали и другие обвинения со стороны родителей дошкольников.

Травля и буллинг

За месяц до этого, полиция Прикарпатья начала уголовное производство относительно события в одном из детских садов Ивано-Франковска. Речь идет о детском саду "Зернышко". Воспитательница и ее помощница совершали противоправные действия в отношении воспитанников дошкольного учреждения Ивано-Франковского городского совета. Трехлетние дети отказывались посещать заведение, плакали и жаловались на воспитателей.

За помощью к сотрудникам ювенальной превенции пришли матери малолетних детей, которые посещают младшую группу одного из учреждений дошкольного образования Ивано-Франковского городского совета. Они рассказали, что воспитательница и ее помощница психологически давят на детей, угрожают применением физического наказания и системно запугивают. Из-за этого их дочери в течение двух недель находятся в подавленном состоянии и отказываются посещать дошкольное учреждение.

Сотрудники ювенальной превенции немедленно отреагировали на обращение родителей. Кроме этого, обратились в Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета с целью принять меры по избежанию давления, защиты прав и интересов детей.

Обратите внимание! Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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