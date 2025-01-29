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Українські школи можуть стати місцем зі збору дронів? Виробник РЕБів пояснив "мотивацію" (відео)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Олексій Полончук Новина оновлена 29 січня 2025, 20:04
Олексій Полончук. Фото Колаж "Телеграф"

Олексій Полончук каже, що вся країна збирає те, що точно працює

Засновник компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Аура" Олексій Полончук запропонував, щоб в Україні збирали безпілотники у школах. Адже, за його словами, на великі підприємства можуть прилетіти російські ракети.

Про це він заявив в інтерв'ю Ютуб-каналу Dignitas. Він каже, що виробництва потрібно розкидати по всій країні, ховати в підвальчиках — і таким чином масштабувати.

"Збирати FPV-дрони затвердженої конструкції на уроках праці в школах. Вся країна збирає те, що точно працює, що затверджено. Це і є масштабування, коли кожен гараж, який збирає дрони, приєднується до єдиного процесу, а не те, що ти збудував цех, де одночасно виготовляють 60 дронів. Ну, туди і прилетить швидко", — пояснив Олексій Полончук.

Додамо, раніше "Телеграф" писав, що Україні не треба створювати аналог ударного іранського дрона Shahed 131/136, який є копією старого безпілотника DAR (Die Drohne Antiradar) німецької літакобудівної компанії Dornier (що існувала із 1922 по 2002 роки), а розвивати власні технології. Саме вітчизняні дрони 2024 року завдали понад 7000 ударів по території Російської Федерації. Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA пояснив, чому так.

Теги:
#Школа #РЕБ #Зброя