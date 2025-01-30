Що робити, якщо у ТЦК затримують видачу приписного посвідчення

Юрист пояснив, куди звертатися у таких випадках

Військово-облікові документи, зокрема приписне посвідчення, територіальний центр комплектування (ТЦК) має видавати не пізніше ніж за п’ять календарних днів. Якщо цей термін порушується, громадянин може подати скаргу до обласного ТЦК або Міністерства оборони України.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Правознавець відповів на питання громадянам, які тільки стали на облік і зіткнулися з тим, що ТЦК затримує видачу першого військово-облікового документа.

За словами адвоката, закон передбачає чіткий термін для оформлення військово-облікових документів.

"ТЦК зобов’язаний видати документ протягом п’яти календарних днів", — пояснив юрист.

Якщо громадянин не отримав приписне посвідчення у цей період, варто письмово звернутися до керівництва обласного ТЦК з вимогою дотримуватися законодавчих норм .

Нагадуємо, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації, адже вони вважаються призовниками.

В умовах воєнного стану призов на строкову військову службу в Україні не здійснюється. Відповідно, призовників віком до 25 років мобілізувати не можуть, адже мобілізації підлягають лише військовозобов’язані.

Винятком є ті, хто вже військовозобов'язані:

закінчив військову кафедру й отримав офіцерське звання;

й отримав офіцерське звання; оформлений у запас достроково за окремими підставами (наприклад, пройшов строкову службу у мирний час).

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