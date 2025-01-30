Что делать, если в ТЦК задерживают выдачу приписного удостоверения

Юрист объяснил, куда обращаться в таких случаях

Военно-учетные документы, в частности приписное удостоверение, территориальный центр комплектования (ТЦК) должен выдавать не позднее чем через пять календарных дней. Если этот срок нарушается, гражданин может подать жалобу в областной ТЦК или Министерство обороны Украины.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Правовед ответил на вопрос гражданам, которые только стали на учет и столкнулись с тем, что ТЦК задерживает выдачу первого военно-учетного документа.

По словам адвоката, закон предусматривает четкий срок для оформления военно-учетных документов.

"ТЦК обязан выдать документ в течение пяти календарных дней", — пояснил юрист.

Если гражданин не получил приписное удостоверение в этот период, следует письменно обратиться к руководству областного ТЦК с требованием соблюдать законодательные нормы .

Напомним, что в Украине мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации, ведь они считаются призывниками.

В условиях военного положения призыв на срочную военную службу в Украине не осуществляется. Соответственно, призывников в возрасте до 25 лет мобилизовать не могут, ведь мобилизации подлежат только военнообязанные.

Исключение являются те, кто уже военнообязанный:

окончил военную кафедру и получил офицерское звание;

и получил офицерское звание; оформлен в запас досрочно по отдельным основаниям (например, прошел срочную службу в мирное время).

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