Ніяк не по-президентьски: як виглядає могила єдиного президента Криму Мєшкова, який "топив" за Росію

Мєшков хотів зблизити Україну із Росією

Перший і останній президент автономної Республіки Крим Юрій Мєшков, який просував зближення із Росією, помер 29 вересня 2019 року. Його серце перестало битися внаслідок перенесеного інсульту. Місце його поховання нічим не відрізняється від інших могил — немає величезного пам’ятника чи гігантських постаментів, як-от у Бориса Єльцина.

Юрія Мєшкова було обрано президентом Республіки Крим 30 січня 1994 року. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив пригадати діяльність політика і з’ясувати, як виглядає його могила.

Юрій Мєшков — що відомо

Народився Юрій Мєшков 25 жовтня 1945 року в місті Синельникове Дніпропетровської області. Після завершення юридичної освіти працював адвокатом та викладачем у Московському юридичному університеті імені Кутафіна.

У лютому 1994 року Мєшков був обраний президентом Республіки Крим, активно просуваючи ідею тіснішої інтеграції з Росією, аж до можливого приєднання. Однак його президентство тривало недовго: у березні 1995 року посаду президента Криму було скасовано, а Мєшков залишив півострів.

Через 16 років вигнання Мєшков повернувся до Криму, 2 липня 2011 року. Проте, вже 11 липня Окружний адміністративний суд АР Крим підтримав постанову СБУ про депортацію Мєшкова з України та забороною в’їзду на 5 років.

Після анексії Криму Росією у 2014 році Мєшков повернувся на півострів і хотів очолити "новостворену республіку". Тоді він заявив, що влади його позбавили у 1995 році незаконно.

Фото: УНІАН

Від чого помер Юрій Мєшков і як виглядає його могила

1 вересня 2019 року під час відпочинку в Туреччині він переніс інсульт. Після цього його було перевезено до лікарні в Красногорську Московської області, де він помер 29 вересня 2019 року у віці 73 років.

Його могила розташована серед інших поховань, позначена стандартним надгробком із зазначенням імені, дат народження та смерті. Вона нічим не відрізняється від інших. Юрій Мєшков похований у Сімферополі на цвинтарі "Абдал". Спочатку на могилі було встановлено хрест, а пізніше звичайний пам'ятник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Іллі Киви — скандального екснардепа. Колаборанта із Росією поховали на Ваганьковському цвинтарі у Москві.