Никак не по-президентски: как выглядит могила единственного президента Крыма Мешкова, который "топил" за Россию

Мешков хотел сблизить Украину с Россией

Первый и последний президент автономной Республики Крым Юрий Мешков, продвигавший сближение с Россией, скончался 29 сентября 2019 года. Его сердце перестало биться из-за перенесенного инсульта. Место его захоронения ничем не отличается от других могил — нет огромного памятника или гигантских постаментов, таких как у Бориса Ельцина.

Юрий Мешков был избран президентом Республики Крым 30 января 1994 года. По этому случаю "Телеграф" решил вспомнить деятельность политика и выяснить, как выглядит его могила.

Юрий Мешков – что известно

Родился Юрий Мешков 25 октября 1945 года в городе Синельниково Днепропетровской области. После юридического образования работал адвокатом и преподавателем в Московском юридическом университете имени Кутафина.

В феврале 1994 года Мешков был избран президентом Республики Крым, активно продвигая идею более тесной интеграции с Россией, вплоть до возможного присоединения. Однако его президентство длилось недолго: в марте 1995 года должность президента Крыма была упразднена, а Мешков покинул полуостров.

Спустя 16 лет изгнания Мешков вернулся в Крым, 2 июля 2011 года. Однако уже 11 июля Окружной административный суд АР Крым поддержал постановление СБУ о депортации Мешкова из Украины и запрете въезда на 5 лет.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Мешков вернулся на полуостров и хотел возглавить "новообразованную республику". Тогда он заявил, что власти его лишили в 1995 году незаконно.

Фото: УНИАН

От чего умер Юрий Мешков и как выглядит его могила

1 сентября 2019 во время отдыха в Турции он перенес инсульт. После этого он был перевезен в больницу в Красногорске Московской области, где он скончался 29 сентября 2019 года в возрасте 73 лет.

Его могила расположена среди других захоронений, отмечена стандартным надгробием с указанием имени, дат рождения и смерти. Она ничем не отличается от других. Юрий Мешков похоронен в Симферополе на кладбище "Абдал". Сначала на могиле был установлен крест, а позже — обычный памятник.

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