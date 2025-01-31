На шевроні — голова війська архангелів. Чому 114 бригада ТРО має такий символ (фото, відео)

Бригада була створена в 2018 році

Також крилатий шеврон, але не орел, як в десантників, а сили небесні. На шевроні 114 окремої бригади ТРО центральним елементом є зображення архистратига Михаїла. Термін "архистратиг" означає "глава святого воїнства ангелів і архангелів".

Срібний архистратиг Михаїл на червоному тлі символізує Київщину та вказує на розташування підрозділу. Інший вагомий елемент шеврона — синя звужена зубчата смуга вгорі означає приналежність до сил тероборони. Це — захисний мур.

Шеврон 114 ОБрТрО

Що відомо про 114 окрему бригаду ТРО

114-та окрема бригада територіальної оборони (114 ОБрТрО) входить до складу Сил територіальної оборони Збройних сил України і відповідає за безпеку Київської області. Її формування розпочалося у вересні 2018 року під час навчань батальйону на Васильківщині, який став основою для створення бригади. Підрозділ підпорядковується Регіональному управлінню "Північ" Сил ТрО. 29 серпня 2022 року командир бригади отримав бойовий прапор із рук генерала Валерія Залужного, тодішнього Головнокомандувача ЗСУ.

Командир бригади, полковник Сергій ОНУШКО, вручає нагороди

Під час повномасштабного вторгнення бригада ТРО брала участь не тільки в боях за Київщину (Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун). Бійці відзначились в битвах за Бахмут, Кліщіївку, Соледар, Часів Яр, на Куп’янському напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав про символіку 40-ї окремої територіальної бригади імені Великого князя Вітовта. Він відомий тим, що першим на території сучасної України застосував артилерію в бою.