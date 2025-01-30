Схожа на іграшку. В Україні продають породисту собаку за майже 175 тисяч грн (фото)

Цуцик має усі потрібні документи

В Україні, окрім гарних та рідкісних котів, ще продають доволі милих собак. Так, всього за 4 тисячі євро можна придбати той-пуделя міні (японський пудель або Tea Cup Toy).

Про це йдеться на порталі з оголошеннями з продажу. Зазначається, що така собака важить від 1,3 до 1,5 кг.

Це справжній міні-цуцик, який за розмірами у кілька разів менший за звичайних котів. Собаку продають за майже 175 тисяч грн разом з документами та щепленнями.

Той-пудель міні

Зокрема, цуцик має:

паспорт звичайний

загранпаспорт

зареєстрований чип

обробку від гельмінтів та паразитів

вакцини.

Цю милу собаку можна придбати в Києві, але заводчики розвозять цуценят по всій Україні та навіть у Європу.

На фото видно, що той-пудель виглядає, як іграшка. Це дуже маленький, кудлатий цуцик з каштановою шерстю. Окрас — ред браун.

Що відомо про той-пуделя міні?

Той-пудель (або карликовий пудель) — це благородний собака з витонченою мордочкою і довгою шиєю. Ці собаки мають кучеряву шерсть різних відтінків від блакитного, сірого, сріблястого, коричневого до абрикосового та кремового. Зріст дорослого собаки стандартного розміру не вище 28 см, а вага — не більше 4,5 кг. А порода міні має вагу 1,3 — 1,5 кг та значно меншу висоту.

Проте той пудель міні (японський пудель або Tea Cup Toy) не визнаний FCI (Міжнародною асоціацією кінологічних федерацій).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві продають дуже рідкісну кішку-ельфа майже за 200 тисяч.