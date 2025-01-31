Безрукова більше не директор? В Агентстві оборонних закупівель нові перестановки у керівництві

У Мін’юсті ухвалили важливі рішення з цього приводу

У Єдиному державному реєстрі 31 січня знову змінили запис про директора Агентства оборонних закупівель. Їм знову призначено Жумаділова Арсена Куатовича. Це четверта зміна керівництва останнім часом.

Про це свідчать дані в онлайн-системі YouControl. Варто зазначити, що 20 січня у реєстрі змінили запис про директора Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони.

Тоді замість Арсена Жумаділова директором знову стала Марина Безрукова. Зміна відбулася за кілька днів після того, як Міноборони призначило тимчасовим виконувачем обов’язків директора АОЗ Арсена Жумаділова, директора іншого закупівельного агентства – ДОТ.

Водночас у п’ятницю, 31 січня, у пресслужбі Міністерства юстиції України зазначили, що днем раніше о 15.57 до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міністерства оборони України про оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенка М. Ст. про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агентство оборонних закупівель".

У п’ятницю, 31 січня, за результатами розгляду прийнято рішення про скасовування реєстраційної дії № 1000691070009047779 від 29.01.2025 за зміною керівника ДП "Агентство оборонних закупівель".

Розглянувши скаргу Міноборони, Мін’юст ухвалив такі рішення:

Виправити технічну помилку у Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого Жумаділов А.К. набуває статусу представника ДП "Агентство оборонних закупівель" з обмеженням: "тимчасове виконання обов’язків директора на час службового розслідування", а Безрукова М.В. зберігає статус керівника з обмеженням: "усунена від виконання посадових обов’язків на час службового розслідування" Скасовано реєстраційну дію від 29.01.2025, яка змінювала керівника підприємства. Тимчасово заблоковано доступ до Єдиного державного реєстру приватного нотаріуса Іващенка Н.В.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що державне підприємство "Агентство оборонних закупівель" (АОЗ), яке відповідає за забезпечення українських військових, опинилося в центрі скандалу через великі витрати.