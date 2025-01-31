Безрукова больше не директор? В Агентстве оборонных закупок новые перестановки в руководстве

В Минюсте приняли важные решения по данному поводу

В Едином государственном реестре 31 января вновь изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Им снова назначен Жумадилов Арсен Куатович. Это четвертая смена руководства за последнее время.

Об этом свидетельствуют данные в онлайн-системе YouControl. Стоит отметить, что 20 января в реестре изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок Министерства обороны.

Тогда вместо Арсена Жумадилова директором снова стала Марина Безрукова. Изменение произошло спустя несколько дней после того, как Минобороны назначило временным исполняющим обязанности директора АОЗ Арсена Жумадилова, директора другого закупочного агентства – ДОТ.

В то же время, в пятницу, 31 января, в пресс-службе Министерства юстиции Украины отметили, что днем ранее в 15:57 в Коллегию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации поступила жалоба Министерства обороны Украины об обжаловании решения частного нотариуса Иващенко Н.В. о внесении изменений в сведения о руководителе ГП "Агентство оборонных закупок".

В пятницу, 31 января, по результатам рассмотрения принято решение об отмене регистрационного действия № 1000691070009047779 от 29.01.2025 по смене руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

Рассмотрев жалобу Минобороны, Минюст принял следующие решения:

Исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре, в результате чего Жумадилов А.К. приобретает статус представителя ГП "Агентство оборонных закупок" с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования", а Безрукова М.В. сохраняет статус руководителя с ограничением: "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования" Отменено регистрационное действие от 29.01.2025, которое меняло руководителя предприятия. Временно заблокирован доступ к Единому государственному реестру частному нотариусу Иващенко Н.В.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" (АОЗ), отвечающее за обеспечение украинских военных, оказалось в центре скандала из-за крупных трат.