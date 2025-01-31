Ще одного викладача Карпенка-Карого звинуватили у домаганнях. Обирав "улюблену студентку" та тиснув

Юрія Висоцького звинувачують у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів

Після скандалу навколо Київського національного університету імені Карпенка-Карого та викладача Андрія Білоуса, ще одного звинувачують у нібито домаганнях до студенток та психологічному насильстві. Мова йде про заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького.

Про це заявили колишні студенти вишу та актори Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Вони описали свою позицію.

Що сказав Сергій Волосовець

За словами Сергія Волосовця, Юрій Висоцький під час занять міг обрати собі "улюблену студентку" на день репетицій, яку садив поруч.

Під час оцінки роботи інших здобувачів освіти викладач міг "класти руки" на коліна дівчини або "міцно обійняти" її.

"Очевидно дівчина в той момент проявляла невдоволення, але відверто сказати про це не могла. Він же її за дупцю не мацнув і фото не запропонував скинути.

Якщо це педагогічний підхід до студенток, поправте мене! Але цьомкання і жамкання при обіймах – це переходить межі", – вважає актор.

Він стверджує, що така поведінка викладача "брудна і огидна", але зізнається, що тоді студенти не наважувалися зробити зауваження Юрію Висоцькому.

"Потім у приватних розмовах дівчата зізнавалися, що це було огидно, бридко, та управи на це не могли знайти", – додав Сергій Волосовець.

Остап Вакулюк про Висоцького

Остап Вакулюк підтвердив, що під час занять Юрій Висоцький торкався ніг та обіймав студенток.

"Під час пари біля Юрія Пилиповича завжди мала сидіти якась студентка, а ще краще декілька, на яких він нібито демонстрував, як треба торкнутися ноги, чи обійняти за талію", – розповідає колишній студент.

Крім того, актори заявили, що під час навчання вони постійно зазнавали психологічного тиску з боку викладача. Останній, за словами колишніх студентів, "викликав страх", зокрема бути відрахованим.

Сергій Волосовець та Остап Вакулюк стверджують, що через таку поведінку Юрія Висоцького у деяких студентів зникало бажання відвідувати заняття або навіть розвиватися в акторстві.

"За ці роки я відчував постійний страх, напруження, приниження, чув постійні доколупування і мільйон зауважень, нібито щось не так і ви не можете. В один момент просто вирішив: для того, щоб не чіплялися, мені краще не пнутися зі шкіри, адже тоді не критикують.

Так з великого бажання займатися театром у мене залишилося єдине бажання – не виходити на сцену взагалі. Хай ліпше мене посадять за звуковий пульт і не гнобитимуть", – поділився спогадами Остап Вакулюк.

Подібну "методику викладання", засновану на критиці студентів, нібито мала й інша викладачка університету – заслужена артистка України Євгенія Гулякіна, заявив Сергій Волосовець.

Українська зірка не оминула викладача

Окрім цього, українська акторка Катерина Тишкевич висловила свою позицію щодо гучного секс-скандалу навколо режисера, викладача КНУ імені Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Зірка закликала притягнути до відповідальності й іншого викладача театрального університету – Юрія Висоцького, якого також звинувачують у неналежній поведінці.

На своїй сторінці в Інстаграм акторка поділилася особистим досвідом, розповівши, що стикалася з неприпустимою поведінкою Висоцького під час навчання. Водночас вона зазначила, що її історія не настільки резонансна, аби стати достатньою підставою для розслідування, але додала, що знає про інші випадки, які, на жаль, залишаються без розголосу через страх постраждалих.

Я вже давно пропонувала дати розголос про нього також, але щось ніхто не хоче поки. А моя особиста історія не настільки шокувальна, щоб її було достатньо. Про інші історії мені відомо, і вони на 100% правдиві, але дівчата не наважуються йти на цю війну проти "майстра", – зазначила Катерина.

Тишкевич звернулася до тих, хто також зазнав домагань, із закликом не мовчати.

Треба зробити все, щоб він припинив калічити дівчат і відповів за все, що зробив. Настав час називати імена і зупиняти цю безкарність! – написала акторка.

Видання "Телеграф" звернулося з проханням прокоментувати звинувачення до Юрія Висоцького, ректора університету Карпенка-Карого. Проте нам відмовили у коментарі телефоном. Ми надіслали запит та чекаємо відповіді.

Що передувало

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

На скандал відреагували, зокрема, випускник університету Валерій Філіпенко та колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова.

Згодом викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "В бій ідуть тільки "старики" Талашко, якого звинувачували в домаганнях до студенток.