Минобороны готовит масштабные изменения по ТЦК и ВЛК

Заместитель председателя Министерства обороны Украины рассказала, как это будет технически работать

В Министерстве обороны Украины планируют убрать необходимость приходить именно в тот территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СПП), где человек состоит на учете. То же самое будет касаться и ВВК.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель главы Министерства обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона. Она также поделилась тем, как это будет работать.

ТЦК и СП

Черногоренко объяснила, если человек стал на учет в одной области, а позже начал жить в другой — у него будет возможность пойти именно в тот ТЦК, куда ему будет удобнее.

Изменения по посещению ТЦК ожидаются уже в ближайшее время. По ее словам, этот вопрос обсуждается с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, эту идею поддерживает Офис президента и Кабинет министров.

ВВК

Заместитель председателя Министерства обороны Украины говорит, что аналогичный подход будет касаться и военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Буквально к лету 2025 года мы отвяжемся от конкретных ВВК и сможем проходить медицинское освидетельствование в любом заведении здравоохранения, которое удобно человеку. Это может быть и заведение здравоохранения государственной собственности, и частная клиника. Вся экосистема медучреждений, где человеку удобно это делать", — добавила она.

Как это будет работать технически

По словам Черногоренко, ТЦК и СП работают с Единым государственным реестром "Оберег".

"Соответственно, сейчас мы уже имеем цифровую инфраструктуру для того, чтобы отвязаться от конкретного ТЦК и СП. Работник ТЦК открывает интерфейс и работает непосредственно с человеком через единую общенациональную систему. Поэтому здесь будет очень быстро и легко сделать экстерриториальность", — отметила она.

В случае с ВВК и здравоохранительными учреждениями, здесь Минобороны также подготовлено, поскольку в Украине действует электронная система здравоохранения, которая будет способна передавать ведомству необходимые данные.

"Условно пригодность/непригодность может быть направлена нам для того, чтобы быстро внести эти изменения и выгрузить человеку в "Резерв+" эти данные", — пояснила Черногоренко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект по уголовной ответственности работников ТЦК и членов военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизации. Законопроект №12442 внесен в парламент в понедельник, 27 января 2025 года.