Лікаря засудили за фотографування блокпостів ТЦК, але вирок засекречено

Суд визнав це як перешкоджання мобілізації

У Сумській області суд засудив чоловіка за фотографування та розповсюдження інформації про місцеперебування співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Засуджений — лікар однієї з обласних лікарень.

Про це свідчать дані з порталу Єдиного державного реєстру судових рішень. За даними судової справи, чоловік піддався впливу невдоволених мобілізацією людей та суспільними настроями, і почав перешкоджати роботі ТЦК.

Суд визначив, що фотографування місцеперебування співробітників вищевказаного відомства — порушення закону, адже це перешкоджає виконанню мобілізації військовозобов'язаних осіб. Встановлено, що чоловік — лікар-епідеміолог ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України".

"У засудженого виник злочинний умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, зокрема підрозділам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України (далі ТЦК та СП)", — йдеться у документі.

За даними слідства, наприкінці листопада 2023 року, використовуючи особистий мобільний телефон з двома сім-картками з абонентськими номерами, чоловік зливав фото з ТЦК у мережу. Він розміщував кадри у Телеграм-каналах, де на постійній основі ведеться інформування мешканців та гостей Сумської області, про час та місце проведення представниками підрозділів ТЦК та СП мобілізаційних заходів, зокрема вручення персональних повісток про виклик особам, які підлягають мобілізації.

Зауважимо, що вирок суду засекречено, тому достеменно не відомо, до чого саме засудили чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки дав суд за злісне ухилення від мобілізації.