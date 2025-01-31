В Україну рухається похолодання: синоптик назвав дати, коли буде найхолодніше

До кінця першої декади місяця температура повітря поступово знижуватиметься

Січень в Україні закінчується аномально теплою погодою, яка встановилася на всій території країни. Але вже з лютого спостерігатиметься тенденція поступового зниження температури повітря вночі до -5…-12°С, вдень до -5…+1°С.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Телеграфа": "Сильні снігопади та морози. Яким регіонам чекати справжньої зими на початку лютого".

Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого. Похолодання також супроводжуватиметься опадами у вигляді дощу з переходом у сніг.

Де-не-де спостерігатиметься сніговий покрив, проте кількість снігу прогнозується незначно. Інтенсивніші снігопади можливі 6-7 лютого в центрі та на півдні України. Це пов'язано з Чорноморським циклоном з півдня.

Крім того, в той самий час буде відчутне посилення вітру східної чверті, місцями до 15 – 20 м/с. Також у найближчі 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово переходитиме у класичну зимову погоду, з помірними морозами. Місцями будуть снігопади та хуртовина.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікуються снігопади найближчим часом.