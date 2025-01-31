Відстрочка від мобілізації не для всіх. Хто не отримає її у лютому

Деякі студенти та багатодітні батьки не можуть оформити відстрочку

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні питання відстрочки від призову залишається одним із найактуальніших. Водночас для деяких категорій чоловіків відстрочка може бути скасована, а певні особи взагалі не мають законних підстав для її отримання.

"Телеграф" розповідає, хто не отримає відстрочку від мобілізації у лютому 2025 року. Згідно з чинним законодавством, не можуть отримати відстрочку:

студенти-заочники, студенти вечірньої форми навчання або ті, хто здобуває другу вищу освіту;

багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

самотні батьки, якщо матір дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою чи зниклою безвісти та не перебуває у в’язниці.

Також не мають права на відстрочку:

особи, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю 1 та 2 групи, якщо в сім'ї є інші родичі, які можуть виконувати ці обов’язки;

чоловіки, які доглядають за дружиною з інвалідністю 3 групи (з деякими винятками);

громадяни, яких раніше визнали "обмежено придатними" до військової служби, але після повторного медогляду їх визнали придатними.

Крім цього відстрочку не можуть отримати працівники підприємств, організацій чи установ Міністерства оборони України, які не мають бронювання.

За яких умов можуть скасувати відстрочку

Анулювання відстрочки можливе у двох випадках:

Якщо виявлено надання неправдивих даних – коли військовозобов’язаний подав фальшиві документи або навмисно надав недостовірну інформацію. Якщо зникають підстави для відстрочки – наприклад, людина більше не доглядає за родичем з інвалідністю або змінився стан здоров’я, що раніше дозволяв уникнути призову.

Зазначимо, право на відстрочку є законним та захищеним. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не можуть скасовувати її без законних підстав або відмовляти в оформленні за власним розсудом.

Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців отримають відстрочку від мобілізації у лютому. Складні життєві обставини також можуть стати підставою для звільнення від призову.