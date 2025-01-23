Направлення на ВЛК можна отримати, не виходячи з дому: у Міноборони розповіли про нову функцію

Надіслати запит можна за кілька кліків

У четвер, 23 січня, почалося бета-тестування електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку "Резерв+". Тепер військовозобов'язаним не потрібно буде йти до ТЦК та СП і стояти в довгих чергах.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, для отримання направлення достатньо буде лише надіслати запит в застосунку.

"Сьогодні розпочинаємо бета-тестування електронних направлень на ВЛК у "Резерв+". Щоб запустити зручну послугу, хочемо зібрати ваші відгуки і одразу покращити функціонал", — написала Черногоренко.

Після того, як громадянин надсилає запит, керівник ТЦК має підтвердить його. Потім військовозобов'язаний отримає сповіщення з всією необхідною інформацією:

номер направлення;

адресу медзакладу;

підпис керівника ТЦК.

Як зазначає заступниця міністра оборони, на першому етапі направлення зможуть згенерувати громадяни, які самостійно бажають пройти ВЛК. Згодом ця можливість з'явиться і для тих, хто отримав паперову повістку на проходження ВЛК.

Допис Катерини Черногоренко в Facebook

Нагадуємо, якщо громадянин не погоджується з висновком ВЛК, він має право його оскаржити. На це у військовозобов'язаного є 10 днів після прийняття рішення. Перегляд рішення здійснюється органом вищого рівня, наприклад обласною ВЛК.

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